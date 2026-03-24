Учёные хотят построить гигантский энергетический пояс на Луне: света хватит на всех людей

Япония планирует опоясать Луну солнечными панелями длиной 11 000 км и добывать энергию для жителей Земли.

Луна может превратиться в гигантскую солнечную электростанцию, которая будет снабжать энергией всю Землю круглосуточно. Японские инженеры представили концепцию колоссального кольца из солнечных панелей, которое опоясает спутник по экватору. Об этом амбициозном проекте под названием "Лунное кольцо" сообщает научный портал Dailygalaxy.

Новая технология корпорации Shimizu обещает поток чистой энергии, который не зависит от погоды или смены дня и ночи на нашей планете, говорится в статье. План предусматривает строительство солнечного пояса шириной около 400 километров. Его длина составит невероятные 11 000 километров, что равно протяженности лунного экватора.

Корпорация подчеркивает, что строительство будет проходить без непосредственного участия людей на поверхности. Основными работниками станут роботы, а люди будут управлять процессом дистанционно с Земли. Большинство материалов планируют добывать прямо на месте. Лунный реголит (грунт) станет основой для производства бетона и стекла, ведь транспортировать грузы с Земли слишком дорого.

"Песок на Луне представляет собой оксидное соединение, поэтому можно было бы производить кислород и воду, если бы водород доставлялся с Земли. Более того, мы могли бы производить цемент, смешивая воду с песком и гравием для получения бетона. Также можно было бы использовать тепло солнца для производства блоков и стекловолокна", – пояснили ученые компании.

13 000 тераватт: передача энергии через лазерные лучи

Эффективность системы будет рекордной, уверяют ученые, так как на Луне нет атмосферы, а значит, и облаков. Солнечные панели будут работать на полную мощность без перерывов. По расчетам Shimizu, такое кольцо сможет генерировать до 13 000 тераватт энергии, что в разы превышает потребности всего человечества.

Главный вопрос – как доставить эту энергию на Землю. Для этого планируется использовать микроволны и мощные лазеры. Специальные антенны на видимой стороне Луны будут направлять лучи на приемные станции на нашей планете.

Гигантские вызовы и сроки реализации

Проект возник не на пустом месте – это ответ на энергетический кризис в Японии после катастрофы на Фукусиме в 2011 году. Страна ищет альтернативы атомным станциям, и космос выглядит идеальной площадкой. Однако трудностей хватает.

Например, стоимость строительства пока не называют, но сумма точно будет астрономической. Лунная пыль – еще одно серьезное препятствие, так как она очень агрессивна. Мелкие частицы могут вывести из строя технику или забить поверхность солнечных панелей. Кроме того, проект такого масштаба невозможно реализовать силами одной страны, и требуется международное сотрудничество и новое космическое законодательство.

В Shimizu уверяют, что подготовительные работы могут начаться уже в 2035 году. Пока что "Лунное кольцо" остается смелой концепцией – это видение будущего.

