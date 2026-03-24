Хищники Флориды массово выходят из воды и 'загорают': что происходит

Было замечено, что рептилии, амфибии, насекомые (особенно бабочки) и рыба-солнце целенаправленно подвергают себя воздействию солнечных лучей.

Огромные крокодилы во Флориде начали выходить из воды и греються на солнце в самых неожиданных местах. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что солнечный свет необходим для многих процессов в организме. Как источник витамина D, он необходим для поддержания здоровья костей и мышц. Он также связан с выработкой серотонина - химического вещества, регулирующего настроение, сон и реакцию на стресс.

Биологи описывают поведение крокодилов как "загорание" или "грение на солнце". Оно характерно для многих видов и наиболее заметно среди эктотерм, которые не вырабатывают тепло метаболическим путем и зависят от температуры окружающей среды.

Хотя лежание, сидение или плавание на солнце делает животное уязвимым для нападения, исследования показали, что это также может быть защитным механизмом. В статье сказано:

"Человек использует лихорадку для борьбы с инфекциями, повышая температуру тела, чтобы создать неблагоприятную среду для жизни бактерий или паразитов. Подобная "лихорадочная" реакция была зафиксирована у ящериц, которые увеличивают время пребывания на солнце при заражении".

Аналогично, было изучено до 50 видов птиц, принимающих различные позы, чтобы максимально использовать солнечный свет. Считается, что, расправив крылья, грифы используют тепло солнца для уничтожения бактерий, попавших им в пищу.

Ученые все еще изучают, как воздействие солнца защищает от паразитов, но предполагается, что это сочетание факторов.

Важно, что УФ-излучение может быть токсично для мелких насекомых, таких как клещи, а повышение температуры может привести к смертельному обезвоживанию - или смерти от сильного высыхания.

Обнаружено, что воздействие солнца повышает активность паразитов, облегчая их обнаружение и удаление, что может объяснить, почему после принятия солнечных ванн часто наблюдается поведение, связанное с уходом за собой.

Если температура окружающей среды понижается, хладнокровные животные ищут солнечные места, чтобы поддерживать жизненно важные процессы, включая пищеварение. Яркий пример - американские крокодилы во Флориде, которые стали отдыхать на причалах, байдарках и даже гидроциклах.

Недавно исследователи заявили, что эти места для принятия солнечных ванн стали жизненно важными для выживания крокодилов, поскольку их естественная среда обитания была нарушена.

