Мы страна пожилых людей: эксперт рассказал, каким будет население в 2050 году

По его мнению, через 24 года население Украины составит около 25–28 млн человек.

В Украине уже сейчас наблюдается критический демографический перекос. На одного работающего гражданина приходится двое пенсионеров, а общее количество тех, кто поддерживает экономику, составляет лишь около 5,5 миллиона человек.

Об этом в интервью для YouTube-канала "ДумаЙ" рассказал Василий Воскобойник, глава Офиса миграционной политики и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.

"Мы уже страна пожилых людей. Если сейчас считается, что у нас около 5,5 миллиона рабочих рук, которые работают и платят налоги. А пенсионеров у нас около 10 миллионов, то получается, что сейчас на одного работающего у нас приходится два пенсионера", – сказал он.

По мнению эксперта, в 2050 году население Украины составит около 25-28 млн человек. При этом сейчас на подконтрольной Украине территории население составляет от 28 до 31 млн человек.

"Почему? Выезд людей за границу, а также то, что мы не всегда можем просто физически подсчитать, сколько людей есть. Поэтому я оцениваю именно в цифру 28-31 миллион украинцев", – отметил Воскобойник.

Эксперт по трудовой миграции ранее сообщал, что в Украине ежегодно умирает 500 тысяч человек. В то же время показатели рождаемости колеблются в пределах 180-220 тысяч человек. При этом, по оценкам Международной организации труда, Украине будет не хватать около 8,2-8,6 млн рабочих рук.

Специалист также предупреждал, что Украина может столкнуться с медленным возвращением граждан из-за границы. По его словам, после окончания войны домой вернутся лишь 10-15% украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: