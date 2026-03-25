Когда в Украине похолодает: синоптик уточнила прогноз

Теплая весенняя погода в Украине продлится почти до конца марта, а затем наступит похолодание. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, теплая погода будет преобладать еще несколько дней. В частности, сегодня почти по всей стране воздух прогреется до +12...+16 градусов. Немного прохладнее, +7...+11 градусов, будет в полосе от Полтавщины-Харьковщины через Кропивницкий вплоть до Крыма.

"Однако ни шапки, ни средние пуховики не прячьте далеко, потому что 31 марта - 1 апреля в Украину придет похолодание", – сообщила эксперт по погоде.

Видео дня

Похолодание в Украине - что известно

Ранее в комментарии Погода УНИАН синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что в период с 29 марта по 2 апреля в Украине будут периодически идти дожди. Вероятно также, что в начале апреля в западных, а местами и в северных и центральных регионах дожди будут с мокрым снегом.

По его словам, в ночь на 29 марта температура составит +2°…+9°, а днем воздух прогреется до +13°…+19°. В то же время с 30 марта по 2 апреля на большей части страны, прежде всего на западе, ожидается постепенное похолодание – в ночные часы температура может снижаться до -2°.

В дневное время столбики термометров будут показывать от +5° до +12°, что заметно ниже по сравнению с нынешними показателями.

Синоптик подчеркнул, что такое изменение погодных условий типично для весны, поэтому о каких-либо погодных аномалиях речь пока не идет – это обычное понижение температуры в конце марта и начале апреля.

