Россияне засветили исследовательское судно с необычными 'модификациями', – Defense Express

Во время церемонии в порту Новороссийска на видео засветился ряд кораблей оккупационных войск РФ. Среди них было и исследовательское судно "Ладога", правда, с новыми "модификациями", сообщает украинское издание Defense Express.

Отмечается, что судно проекта 11982 принадлежит российскому Минобороны и используется для научно-исследовательских и океанографических работ. Кроме того, его привлекают к поисково-спасательным работам.

Россияне несколько поработали над кораблем для защиты от украинских беспилотников, которые управляются через антенну спутниковой связи. Заметил это OSINT-аналитик H I Sutton. На борту корабля оккупанты установили комплекс радиоэлектронной борьбы, а также противодроновые сетки. Окна на рубке были прикрыты металлическими "мангалами".

В то же время все проходы на палубе и почти вся носовая часть судна были закрыты белой сеткой. По мнению авторов, это может быть признаком того, что на судне есть дополнительное военное оборудование – например, радиолокационные станции или станции радиоэлектронной разведки.

"Хотя не исключено, что эта маскировочная сетка выполняет роль лишь защиты от дронов, а не маскировки определенного оборудования на борту. Глядя на всю эту защиту, возникает вопрос, спасет ли она экипаж от ударов украинских беспилотников. С одной стороны, она действительно должна защитить от ударов обычных FPV-дронов. Но корабли атакуют гораздо более тяжелые беспилотники с боевыми частями весом около 10–15 кг, такие как "Рубака". И переживет ли экипаж в рубке взрыв такого беспилотника даже при детонации на "мангале", остается под вопросом", – говорится в материале.

При этом в арсенале Украины есть и другие средства. Например, FP-2 имеет боевую часть массой 60–105 кг. В будущих версиях ее увеличат до 158 кг.

Еще больше вопросов вызывает система РЭБ на корабле. Подобные средства не могут заглушить спутниковую связь, которая используется для управления такими дронами. Поэтому они и в дальнейшем смогут атаковать российское судно.

"Единственное, от чего эта РЭБ действительно должна защитить корабль, так это от FPV-дронов, запускаемых с беспилотных катеров. Однако мы еще ни разу не видели таких ударов. К тому же на украинских БЭКах уже размещаются и FPV-дроны с управлением через оптоволокно", – резюмирует издание.

Россия планирует разместить в Беларуси вышки для запуска дронов. Военный обозреватель Алексей Гетьман говорит, что это может изменить ход российских атак на Украину. По его словам, поднятие антенн на определенную высоту позволит оккупантам увеличить зону управления дронами.

Ранее Сергей Бескрестнов с позывным Флеш предупредил, что Россия испытывает новую ракету-дрон, способную лететь на расстояние до 600 километров. По его мнению, россияне также попытаются увеличить скорость реактивных "Шахедов".

Вас также могут заинтересовать новости: