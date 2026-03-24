Саудовский лидер убеждает Трампа продолжить войну с Ираном, – NYT

Секретные переговоры между Эр-Риядом и Вашингтоном ставят под сомнение скорейшее завершение войны.

В серии частных бесед на протяжении последней недели наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман призывает американского лидера не останавливать войну, пока иранский режим не будет полностью свергнут, сообщает The New York Times.

Как отмечают источники, знакомые с деталями обсуждений, принц настаивает, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для Персидского залива. По его убеждению, эту проблему можно решить только путем полного отстранения иранского правительства от власти, поскольку сейчас открылась "историческая возможность" для перестройки всего региона.

В то же время аналитики издания указывают на разницу в интересах союзников. Хотя премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тоже видит в Иране угрозу, израильтян устроило бы просто слабое государство, поглощенное внутренними бунтами. Однако Саудовская Аравия рассматривает такой сценарий как прямую угрозу своей безопасности.

Несмотря на решимость принца, чиновники в Эр-Рияде и Вашингтоне выражают серьезные опасения. Они подчеркивают, что затяжной конфликт заставит Иран наносить еще более болезненные удары по саудовским нефтяным объектам. В результате Соединенные Штаты рискуют оказаться в "бесконечной войне", которая истощит ресурсы обеих стран.

Сам Дональд Трамп демонстрирует неоднозначную позицию. Публично президент США сильно колебался между заявлениями о скором мире и сигналами об эскалации. В частности, в понедельник он написал в соцсетях о "продуктивных разговорах" с Тегераном, хотя иранская сторона отрицает сам факт таких переговоров.

В материале, основанном на интервью с анонимными чиновниками, отмечается: принц Мохаммед считает ошибкой любые попытки завершить войну прямо сейчас. Он настаивает на атаках на энергетическую инфраструктуру Ирана, чтобы максимально ослабить режим. Более того, согласно инструкциям американских чиновников, принц даже предлагал рассмотреть возможность размещения войск США в Иране для захвата ключевых объектов.

Официальные представители Саудовской Аравии опровергают эти призывы. В заявлении правительства королевства подчеркивается:

"Королевство Саудовская Аравия всегда поддерживало мирное урегулирование этого конфликта, даже до его начала".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт была лаконична, отметив, что администрация "не комментирует частные разговоры президента". Между тем спутниковые снимки уже фиксируют дым над нефтеперерабатывающими заводами королевства.

Стратегия Трампа

Ранее УНИАН писал, что США выбрали дату для завершения войны в Иране. Согласно обнародованному графику, первый этап вывода войск должен состояться до сентября 2025 года, после чего американский контингент покинет большинство баз.

Добавим, что Трамп заявил о приостановке ударов по энергетике Ирана на пять дней. Эта пауза инициирована для того, чтобы предоставить Тегерану последнюю возможность пересмотреть свою агрессивную политику и избежать дальнейшей эскалации конфликта. Американский лидер подчеркнул, что такой шаг является частью его стратегии по быстрому урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

