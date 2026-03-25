Раскрыт эффективный способ полного уничтожения иранских противокорабельных ракет

Иранские крылатые ракеты, такие как "Зафар" и СМ-302, способны развивать скорость в 3 маха.

В современных морских сражениях каждая секунда становится решающей для безопасности экипажа и сохранности корабля. О том, какие именно технологии помогают крупным судам оставаться невредимыми под прицелом иранского вооружения, пишет издание WION.

Главная опасность крылатых ракет типа "Зафар" или CM-302 заключается в их скорости и траектории. Как отмечает автор публикации, эти снаряды летят со скоростью 3 маха всего в нескольких метрах над волнами, что делает их почти невидимыми для обычных радаров до последнего момента.

Чтобы не допустить катастрофы, военные развертывают целую сеть "глаз" в небе.

Самолеты раннего предупреждения и спутники фиксируют тепловые следы запусков задолго до того, как вражеская цель появится на горизонте. Это дает драгоценное время для активации системы Aegis.

Когда угроза приближается, в ход идет "невидимое оружие".

СМИ делятся подробностями работы комплексов электронной борьбы, таких как AN/SLQ-32, которые буквально ослепляют технику врага радиосигналами. Если же это не помогает, корабли выпускают специальные приманки Nulka. Они имитируют сигнал судна, заставляя ракету свернуть в сторону и взорваться в пустоте.

На финальном этапе защиты вступают в бой ракеты-перехватчики SM-6.

Они созданы именно для уничтожения сверхзвуковых целей в воздухе. Если же вражеский объект прорывает и этот щит, в дело вступает "железный занавес" Phalanx CIWS. Установка выпускает 4 500 вольфрамовых снарядов в минуту, превращая любую угрозу в металлическую пыль в шаге от борта.

Угроза в море

Ранее УНИАН писал, что на фоне угрозы от морских дронов США и Великобритания объединили усилия для разработки инновационной системы противодействия, способной эффективно обнаруживать и уничтожать подобные беспилотные аппараты. Этот совместный проект направлен на создание надежного технологического "щита", который защитит стратегические морские пути и военные корабли от неожиданных атак из глубин.

Вас также могут заинтересовать новости: