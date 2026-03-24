Из плана Еврокомиссии исключили предложение о полном отказе ЕС от российской нефти, - СМИ

Ранее председатель Еврокомиссии заявляла, что возобновление импорта российских энергоресурсов стало бы повторением ошибок прошлого.

Из предварительной повестки дня Европейской комиссии на следующий месяц убрали план об объявлении 15 апреля предложения Еврокомиссии RePower EU о полном отказе от импорта российской нефти в ЕС до конца 2027 года. Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам журналистов, публикация проекта RePower EU по этому вопросу перенесена с 15 апреля на неопределенный срок.

Согласно предварительной повестке дня, вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера 15 апреля должна была представить предложение RePower EU, которое предусматривало бы отказ от импорта российской нефти в ЕС.

"Однако в предварительной повестке дня, опубликованной 24 марта, с которой также ознакомилась корреспондентка "Европейской правды", указанное событие 15 апреля отсутствует - причем на 15 апреля вообще не запланировано представления ни одной инициативы от Еврокомиссии.

На данный момент планов по публикации предложения о полном отказе от импорта российской нефти в ЕС нет в повестке дня Еврокомиссии до 27 мая включительно.

Также в Еврокомиссии пока не объяснили, почему публикацию нового предложения RePower EU отложили и до какой даты.

"Прежде всего, у меня нет новой даты, которую я могла бы назвать", - сказала 24 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, тематическое планирование Еврокомиссии является "индикативным, включая предварительный обзор перечня вопросов (list de pointes), который мы публикуем".

"В чем я могу вас заверить, так это в том, что мы сохраняем приверженность намерению выдвинуть это предложение (полного отказа от российской нефти)", - добавила Итконен.

Пресс-секретарь отметила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "очень четко заявила, что возвращение к импорту российских энергоносителей было бы повторением ошибки прошлого".

"Это было бы стратегической ошибкой. Мы уже успешно ввели и обеспечили выполнение регламента Repower EU в отношении (российского) газа, который с прошлой среды уже запретил заключать новые краткосрочные и долгосрочные газовые контракты. Мы также решительно настроены продолжать работать над другими видами энергии", - подчеркнула пресс-секретарь.

Российская нефть - последние новости

Ранее Reuters писал, что доходы бюджета РФ в апреле могут вырасти на 70% благодаря цене на нефть. Отмечается, что несмотря на то, что российская экономика испытывает трудности из-за расходов на военные действия в Украине и международных санкций, она является одной из немногих в мире, которая выигрывает от американо-израильской войны против Ирана.

Также сообщалось, что украинские дроны остановили экспорт нефти из ключевого порта России на Балтике. В частности, порты Приморск и Усть-Луга, начиная с 22 марта, приостановили экспорт нефти и топлива из-за атак дронов.

По информации СМИ, через порт Приморск экспортируется более 1 миллиона баррелей нефти в день. Это основной пункт отгрузки российского сырья марки Urals и дизельного топлива.

Вас также могут заинтересовать новости: