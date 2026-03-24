Из плана Еврокомиссии исключили предложение о полном отказе ЕС от российской нефти, - СМИ

Из предварительной повестки дня Европейской комиссии на следующий месяц убрали план об объявлении 15 апреля предложения Еврокомиссии RePower EU о полном отказе от импорта российской нефти в ЕС до конца 2027 года. Об этом сообщает "Европейская правда".
По словам журналистов, публикация проекта RePower EU по этому вопросу перенесена с 15 апреля на неопределенный срок.
Согласно предварительной повестке дня, вице-президент Еврокомиссии Тереза Рибера 15 апреля должна была представить предложение RePower EU, которое предусматривало бы отказ от импорта российской нефти в ЕС.
"Однако в предварительной повестке дня, опубликованной 24 марта, с которой также ознакомилась корреспондентка "Европейской правды", указанное событие 15 апреля отсутствует - причем на 15 апреля вообще не запланировано представления ни одной инициативы от Еврокомиссии.
На данный момент планов по публикации предложения о полном отказе от импорта российской нефти в ЕС нет в повестке дня Еврокомиссии до 27 мая включительно.
Также в Еврокомиссии пока не объяснили, почему публикацию нового предложения RePower EU отложили и до какой даты.
"Прежде всего, у меня нет новой даты, которую я могла бы назвать", - сказала 24 марта пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.
По ее словам, тематическое планирование Еврокомиссии является "индикативным, включая предварительный обзор перечня вопросов (list de pointes), который мы публикуем".
"В чем я могу вас заверить, так это в том, что мы сохраняем приверженность намерению выдвинуть это предложение (полного отказа от российской нефти)", - добавила Итконен.
Пресс-секретарь отметила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "очень четко заявила, что возвращение к импорту российских энергоносителей было бы повторением ошибки прошлого".
"Это было бы стратегической ошибкой. Мы уже успешно ввели и обеспечили выполнение регламента Repower EU в отношении (российского) газа, который с прошлой среды уже запретил заключать новые краткосрочные и долгосрочные газовые контракты. Мы также решительно настроены продолжать работать над другими видами энергии", - подчеркнула пресс-секретарь.
Ранее Reuters писал, что доходы бюджета РФ в апреле могут вырасти на 70% благодаря цене на нефть. Отмечается, что несмотря на то, что российская экономика испытывает трудности из-за расходов на военные действия в Украине и международных санкций, она является одной из немногих в мире, которая выигрывает от американо-израильской войны против Ирана.
Также сообщалось, что украинские дроны остановили экспорт нефти из ключевого порта России на Балтике. В частности, порты Приморск и Усть-Луга, начиная с 22 марта, приостановили экспорт нефти и топлива из-за атак дронов.
По информации СМИ, через порт Приморск экспортируется более 1 миллиона баррелей нефти в день. Это основной пункт отгрузки российского сырья марки Urals и дизельного топлива.