Что такое QD-OLED и чем он отличается от обычного OLED-телевизора

Технологии экранов продолжают развиваться, и сегодня на рынке все чаще встречается термин QD-OLED. Это новая разновидность OLED-панелей, которая обещает еще более яркую и насыщенную картинку.

Эксперты портала BGR объяснили, чем они отличаются и стоит ли переплачивать.

В чем суть OLED и QD-OLED

Обычные OLED-панели работают за счет органических светодиодов – каждый пиксель излучает свет самостоятельно. Благодаря этому достигается идеальный черный цвет, высокий контраст и оптимальные углы обзора. Такие экраны давно считаются одними из лучших на рынке.

Видео дня

QD-OLED – это дальнейшее развитие технологии. Вместо стандартной схемы с белым светом и цветными фильтрами здесь используется синий светящийся слой и квантовые точки, которые формируют цвета. Это позволяет отказаться от фильтров и повысить эффективность передачи света.

Основные отличия QD-OLED от OLED:

Яркость. QD-OLED обычно ярче. Квантовые точки позволяют эффективнее преобразовывать свет, поэтому изображение лучше видно даже при дневном освещении.

Цвета. Цвета у QD-OLED более насыщенные и "чистые", так как технология не использует традиционные цветовые фильтры.

Контраст и черный цвет. Здесь паритет: обе технологии обеспечивают идеальный черный цвет и высокий контраст благодаря самосветящимся пикселям.

Срок службы и эффективность. QD-OLED потенциально более долговечны и энергоэффективны, поскольку используют более эффективную схему формирования цвета.

Стоит ли покупать QD-OLED телевизор

По сути, QD-OLED – это улучшенный OLED. Он предлагает более яркую и насыщенную картинку, однако при этом стоит дороже и пока встречается в основном в премиальных телевизорах и мониторах.

Если важна максимальная яркость и цветопередача – QD-OLED выглядит более предпочтительным вариантом. Тем не менее классический OLED все еще остается отличным выбором и заметно доступнее.

Ранее специалисты RTINGS выбрали лучший бюджетный OLED-телевизор – это не Samsung или Sony. LG B5 сочетает большинство передовых функций OLED‑панелей при цене $900 за 55 дюймов и является отличной входной точкой в мир OLED.

Как УНИАН уже писал, Samsung впервые за более 20 лет потеряла статус ведущего производителя телевизоров, уступив его TCL Успех бренда связывают с агрессивной экспансией на рынки вне Китая и активным расширением модельного ряда, включая бюджетных ТВ.

Вас также могут заинтересовать новости: