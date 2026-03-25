Рейтинг Трампа в США обвалился до самого нижнего предела, - Reuters

Только 29% населения страны одобряют экономическую политику Трампа, это самый низкий рейтинг за всю историю его президентства.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в последние дни упал до 36%, самого низкого уровня с момента его возвращения в Белый дом, из-за резкого роста цен на топливо и широкого неодобрения войны, которую он развязал против Ирана. Об этом свидетельствуют данные опроса Reuters.

Общий рейтинг одобрения Трампа составлял 47% в первые дни его президентства и с прошлого лета в основном держался на уровне около 40%. Он остается выше минимального показателя его первой администрации в 33% и немного выше минимального показателя Байдена в 35%.

При этом только 29% населения страны одобряют экономическую политику Трампа, это самый низкий рейтинг за всю историю президентства Трампа и ниже, чем любой экономический рейтинг его предшественника, демократа Джо Байдена.

Опрос также показал, что лишь 35% американцев одобряют удары США по Ирану, что ниже 37% в опросе, проведенном на прошлой неделе. Около 61% не одобряют удары, по сравнению с 59% на прошлой неделе.

Согласно последнему опросу, около 46% респондентов заявили, что война в Иране сделает США менее безопасными в долгосрочной перспективе. Лишь 26% опрошенных заявили, что это сделает страну безопаснее, а остальные сказали, что это в любом случае не окажет существенного влияния.

Опрос показал, что уже сейчас около 63% американцев считают экономику США "довольно слабой" или "очень слабой". В их число входят 40% республиканцев, 66% независимых и 84% демократов.

Опрос, который проводился онлайн по всей стране, собрал ответы от 1272 взрослых жителей США и имел погрешность в 3 процентных пункта.

Война Трампа в Иране

Трамп заявил об успехе переговоров с Ираном. США уже подготовили план из 15 пунктов, для завершения войны.

Также, по словам Трампа, Иран согласился, что у него никогда не будет ядерного оружия, США выиграли эту войну. Также он заявил, что США действительно добились смены режима, поскольку нынешние лидеры "сильно отличаются от тех, с кем мы начинали".

В то же время иранские военные посмеялись над этими заявлениями, заявляля, что "Трамп ведет переговоры сам с собой".

