РФ готовится круглосуточно запускать 'Шахеды' по Украине: в СНБО рассказали, как этому помешать

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко считает, что для того, чтобы осуществлять эти запуски сейчас, в течение длительного времени Россия проводила определенное накопление ресурсов.

Россияне хотят запускать по Украине "Шахеды" круглосуточно, этого они пытались достичь еще в 2025 году, написал в своем Telegram-канале руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, лейтенант Сил обороны Андрей Коваленко.

"Россияне сейчас пытаются выйти на интенсивный режим запусков шахедов в течение суток, на который они хотели выйти еще в 2025 году", – рассказал Коваленко.

Он добавил, что для того, чтобы осуществлять сейчас запуски беспилотников в таком количестве, России нужно было некоторое время накапливать ресурсы.

"Но для того, чтобы осуществлять эти запуски сейчас, в течение длительного времени, они осуществляли определенное накопление ресурсов. Соответственно, до сих пор не могут стабильно это делать", – подчеркнул лейтенант Сил обороны.

По его мнению, страна-агрессор хочет продолжить войну против тыла в Украине:

"Такие действия россиян свидетельствуют лишь о том, что они рассматривают цель продолжения войны против тыла, а также хотят вывести свой ВПК на уровень, при котором смогут перегрузить ПВО Европы в случае воздушных атак объектов в странах НАТО".

Поэтому, подчеркнул Коваленко, не только для Украины, но и для других стран должно стать приоритетом разрушение российских производственных мощностей, цепочек и возможностей.

"Обидно, что в 2026 году это до сих пор не всем понятно в демократических странах", – добавил он.

Дронная атака РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия осуществила массированную дронную атаку на запад Украины. По данным мэра Львова Андрея Садового, в больницах уже 17 раненых. Жителей поврежденных домов готовят к отселению. Начальница Винницкой ОГА Наталья Заболотная сообщила об одном погибшем и 11 раненых. Известно, что в Ивано-Франковске в результате российской атаки погибли два человека. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отметил, что в родильном доме повреждены окна. Марцинкив добавил, что среди погибших – нацгвардеец, у которого несколько дней назад в роддоме родила жена.

Также мы писали, что президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан считает, что массированной атакой 24 марта россияне хотели устроить террор украинцам. Хазан добавил, что враг пытается сделать это почти круглосуточным. По его словам, в течение ночи украинские защитники сбили все вражеские крылатые ракеты, продемонстрировав "фантастические" результаты. Хазан добавил, что именно эти люди также отражали днем и налеты дронов.

