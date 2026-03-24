Притула откровенно высказался о мобилизации старшего сына

Известный украинский волонтер и ведущий в прошлом Сергей Притула высказался о вероятной мобилизации своего старшего 17-летнего сына Дмитрия.

Как он отметил в интервью "Суспільному Культура", лично он не исключает подобного развития событий и уже обсуждал с парнем тему мобилизации.

"Я разговариваю с ним об этом. У него есть интерес к современным технологиям. Когда у него были каникулы, я брал его к себе в фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже умеет работать с паяльником, знает, что и куда припаять, как прошить", - поделился Притула.

Вместе с тем волонтер дал понять, что больше ратует за образование сына сейчас.

"Он учится на первом курсе КПИ. Захочет ли он дальше сочетать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение", - добавил Притула.

Напомним, ранее Сергей Притула признался, состоит ли его сын на учете в ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: