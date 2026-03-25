Ученые назвали точную дату, когда магнитная буря окончательно утихнет (график)

Постепенно сила магнитной бури ослабевает и скоро сойдет на нет.

В последние дни на Земле наблюдалась сильная магнитная буря, которая с началом новой рабочей недели начала ослабевать. Сегодня, 25 марта, этот процесс продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, 25 и 26 марта еще ожидаются периоды слабых и умеренных бурь уровня G1 и G2. Они пояснили, что скорость солнечного ветра все еще повышена из-за влияния корональной дыры.

Также сообщается, что 22 марта на Солнце произошел корональный выброс массы, который уже завтра может задеть нашу планету.

Ожидается, что уже 26-27 марта геомагнитная обстановка полностью стабилизируется и магнитной бури не будет.

Магнитные бури - влияние на человека и как защититься

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и способны влиять на самочувствие людей. В такие дни чаще появляются головные боли, слабость, перепады давления и ухудшение сна. Особенно чувствительны метеозависимые люди и те, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания.

Чтобы снизить влияние, важно пить больше воды, избегать стресса и перегрузок, высыпаться и ограничить кофеин и алкоголь. Полезны лёгкие прогулки и спокойный режим дня. При необходимости стоит держать под рукой привычные лекарства и контролировать давление.

