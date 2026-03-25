Никто и не догадывался: король Нидерландов 21 год инкогнито пилотировал пассажирский самолет

Пассажиры даже не подозревали, что их самолетом управляет Виллем-Александр, ведь он годами летал тайно.

Король Нидерландов Виллем-Александр на протяжении более двух десятилетий скрывал необычную деталь своей жизни – он регулярно работал вторым пилотом на пассажирских рейсах, пишет Supercar Blondie.

Речь идет о примерно 21 году полетов, во время которых пассажиры даже не догадывались, кто именно находится в кабине самолета.

Летал "как обычный пилот"

Монарх управлял самолетами на рейсах авиакомпании KLM. При этом его личность не афишировали – в кабине он представлялся просто как "капитан" или член экипажа.

Из-за распространенности имен Виллем и Александр большинство пассажиров даже не могли заподозрить, что летят вместе с королем.

Почему это вообще возможно

Не каждый мировой лидер может позволить себе подобное. У многих президентов и премьеров есть жесткие ограничения безопасности – некоторые даже не имеют права самостоятельно управлять автомобилем, не говоря уже о самолете.

В случае с нидерландским монархом ситуация иная: он имеет соответствующую подготовку пилота и смог совмещать государственные обязанности с авиацией.

История стала настоящей сенсацией, ведь на протяжении многих лет тысячи людей могли летать с королем, даже не подозревая об этом.

