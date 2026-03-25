Трамп спешит завершить войну с Ираном и не потому что побеждает, - Bloomberg

Администрация Трампа представила секретный план из 15 пунктов для прекращения войны с Ираном, стремясь остановить стремительный рост цен на энергоносители.

США подготовили план из 15 пунктов, призванный помочь завершить войну с Ираном, что подчеркивает растущую безотлагательность в администрации президента США Дональда Трампа по разрешению конфликта на фоне увеличивающегося экономического ущерба. Американский лидер настаивает на переговорах с Ираном в попытке остановить боевые действия.

Тем не менее, эти усилия омрачены неопределенностью относительно структуры переговоров, иранских участников и того, как будет структурирована любая сделка, пишет Bloomberg. Сообщается, что план был передан Ирану через Пакистан. Детали предложения из 15 пунктов остаются неясными, хотя Трамп публично рассуждал о том, что любое соглашение должно включать запрет на получение Ираном ядерного оружия или обогащение радиоактивных материалов в гражданских целях.

Пятидневная пауза и реакция рынков

После угроз атаковать энергетическую инфраструктуру Ирана, Трамп вскоре заявил, что откладывает их на пять дней, чтобы дать время для переговоров, сославшись на "основные точки соприкосновения" с Ираном. В итоге нефть подешевела, а акции выросли на оптимизме по поводу потенциального дипломатического толчка к разрешению почти месячного ближневосточного конфликта.

Brent упала на целых 7% – почти до 97 долларов за баррель, в то время как West Texas Intermediate была около 87 долларов. А облигации Австралии и Новой Зеландии выросли вместе с казначейскими облигациями США. Фьючерсы на индекс S&P 500 прибавили 0,5% на фоне сообщений об усилиях по прекращению огня.

Позиция Израиля и военное присутствие

Несмотря на инициативы Вашингтона, Иран и Израиль не выказали признаков ослабления конфликта. Не было сразу ясно, одобрил ли такой подход Израиль, который сотрудничал с США в скоординированных ударах, начавшихся 28 февраля, пишет СМИ. Израильские официальные лица подчеркивают, что они продолжат наносить удары по Ирану, даже несмотря на заявления Трампа о том, что ведутся переговоры о прекращении конфликта.

Специальные посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также госсекретарь Марко Рубио были вовлечены в то, что Трамп назвал активными переговорами, не уточняя при этом, с кем именно ведут диалог США. Пакистан, в свою очередь, предложил себя в качестве посредника.

При этом администрация Трампа также приказала тысячам военнослужащих армии и морской пехоты отправиться на Ближний Восток, взвешивая варианты по ослаблению контроля Ирана над Ормузским проливом – важнейшим транспортным коридором для нефти и газа.

Сравнение с ядерной сделкой Обамы

Трамп в свой первый срок вывел США из международного соглашения по ядерному потенциалу Ирана, которое было заключено при президенте Бараке Обаме. Тем не менее, нынешние переговоры создают перспективу очередного длительного обмена мнениями, который может закончиться аналогичной сделкой.

Журналисты отмечают, что президент США недавно хвастался, что они находятся в "хорошей переговорной позиции" после нескольких недель ударов, которые, по его словам, вывели из строя иранские ракеты, пусковые установки и корабли. Тем не менее, в США и во всем мире конфликт привел к резкому росту цен на нефть, газ и другие товары, так как коммерческие танкеры избегают пересечения Ормузского пролива, а атаки со стороны Ирана наносят ущерб нефтеперерабатывающей и газоперерабатывающей инфраструктуре региона. Лишь несколько танкеров прошли через пролив с начала конфликта.

Экономический ущерб и международное давление

Цены на бензин в США растут, согласно данным Американской автомобильной ассоциации. Более высокие затраты на удобрения и энергоносители угрожают отразиться на всей экономике, повышая цены на другие товары перед ноябрьскими промежуточными выборами, исход которых, как ожидается, будет зависеть от мнения избирателей о доступности жизни. Официальные лица администрации Трампа подчеркивают, что рост затрат якобы будет временным.

Помимо экономических проблем, затяжные боевые действия рискуют разгневать союзников США и усилить геополитическую напряженность. Некоторые страны предупреждали, что война быстро превращается в катастрофу, прежде чем Трамп распорядился о пятидневной отсрочке угроз бомбить энергетическую инфраструктуру Ирана.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявляет, что в разговоре с Трампом он акцентировал внимание на важности открытия Ормузского пролива. А в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи высокопоставленный китайский дипломат Ван И призвал его как можно скорее вступить в переговоры.

В то же время наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал Трампа продолжать войну, представляя ее как возможность переустроить регион.

