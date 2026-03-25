Как ситуация с Ираном может заставить РФ закончить войну против Украины, - аналитик объяснила

Победа США в Иране поставит под серьезную угрозу международную сеть поддержки России.

Нынешний рост цен на нефть и возобновление внимания США к Ближнему Востоку могут дать России преимущество в войне против Украины.

Так утверждают многие комментаторы и аналитики, пишет в материале для The National Interest Сюзанна Лофтус - доцент кафедры стратегии нацбезопасности в Национальном военном колледже. Лофтус специализируется на российской внешней политике.

Хотя это может оказаться правдой в краткосрочной перспективе, такая точка зрения упускает из виду стратегические последствия готовности США использовать принудительную дипломатию и военную силу для изменения баланса сил.

"Если США удастся ослабить военный потенциал Ирана и его режим, это может способствовать ослаблению геостратегической экосистемы, которая помогала России противостоять давлению Запада с момента вторжения в Украину", - считает эксперт.

Способность России поддерживать военные действия зависит среди прочего и от сети политических партнерств, экономических связей и военного сотрудничества.

Она рассуждает, что, если Запад продолжит поддерживать Украину и оказывать давление на Москву, постепенное ослабление партнеров России может изменить стратегическую обстановку вокруг войны и повлиять на ее долгосрочную траекторию.

Международная сеть поддержки России

Лофтус объяснила, что Кремль позиционирует свою войну против Украины как часть борьбы против западного господства. Этот нарратив получил распространение и поддерживается коалицией антизападных государств, в которую входят Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Вместе эти страны создают ось, которая противостоит западному господству.

Эксперт напомнила, что в войне России против Украины Северная Корея поставляла Москве боеприпасы и войска, Иран – "Шахеды" и военную технику. Китай закупил огромные объемы российской нефти и предоставил технологии двойного назначения.

"Эти страны выступали как альтернативные торговые партнеры России, помогая Кремлю обходить санкции", - отметила она и добавила, что их целью была не именно поддержка войны против Украины, а помощь России противостоять Западу.

В результате таких действий Россия смогла избежать полной дипломатической и экономической изоляции, что позволило Кремлю лучше подготовиться к продолжению войны против Украины, констатировала аналитик.

Что касается Ближнего Востока, то Россия поддерживает осторожный баланс в отношениях с Ираном и монархиями Персидского залива.

"Такой подход позволил России расширить влияние в регионе, что привело к увеличению торговли и сотрудничества, одновременно укрепив нарратив о формирующемся многополярном порядке, в котором западное превосходство ослабевает", - отметила Лофтус.

Война в Украине доходит до Персидского залива

Потенциальные последствия войны в Иране включают ослабление влияния и дипломатического баланса России на Ближнем Востоке. Дело в том, что разведданные, которые РФ предоставляет Ирану могут подорвать представление о нейтралитете России в регионе. К тому же неспособность Москвы оказать более серьезную поддержку Ирану показывает ограниченность ее регионального влияния.

Кроме того, открытая угроза безопасности, с которой сталкиваются страны Персидского залива, подтолкнет их к сближению с США и Израилем.

Как решимость США в Иране меняет расчеты России по Украине

Война в Иране и отстранение Николаса Мадуро от власти в Венесуэле - это шаги, которые могут изменить восприятие Кремлем решимости США.

"Демонстрация готовности США применять политические и военные меры против режимов, лояльных России, может изменить расчет рисков Кремля, потенциально снизив его готовность к эскалации в Украине или за ее пределами", - считает аналитик.

Хотя Кремль может прийти к выводу, что лучший путь вперед – это продолжение военной кампании, нынешняя динамика предполагает, что Москва может действовать в условиях давления. При этом, решимость США может отбить у России желание проверять пределы возможностей НАТО или усиливать свою ядерную риторику.

"Если США и их партнеры сохранят нынешний уровень поддержки Украины, эти изменения могут постепенно определить долгосрочную траекторию войны. Если эта коалиция ослабнет или перестроится из-за использования американской жесткой силы, стратегическая обстановка для России изменится в ее пользу", - считает Лофтус.

Эксперт заключила, что если Запад сохранит нынешний уровень поддержки Украины и давления на Россию, эти геостратегические сдвиги могут повлиять на перспективы Кремля в войне.

Война в Украине: переговоры

28 февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что на переговоры Кремль отправляет тех людей, которые на самом деле не могут принимать решения. Они только транслируют мысли российского диктатора Владимира Путина и передают ему послания.

Позже Зеленский заявил, что в переговорном процессе по Украине возникла пауза по причине ситуации вокруг Ирана. Но, как написало 21 марта издание Би-би-си, мирные переговоры начали буксовать еще до ситуации с Ираном и на то было несколько важных причин. В целом же формат переговоров в нынешнем виде вряд ли приведет к концу войны в Украине.

