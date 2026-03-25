Для стран Персидского залива сбор за проход через Ормузский пролив является неприемлемым, – Bloomberg

За разовый проход через Ормузский пролив некоторые коммерческие суда платят Ирану до 2 миллионов долларов.

Иран начал взимать транзитные сборы с некоторых коммерческих судов, проходящих через Ормузский пролив. Это является еще одним признаком контроля Тегерана над важнейшим в мире морским энергетическим коридором, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники.

Издание утверждает, что, по данным их источников, для обсуждения деликатных вопросов взимаются платежи в размере до 2 миллионов долларов за рейс на разовой основе, что фактически создает неформальный таможенный сбор на водном пути.

"Некоторые суда уже произвели оплату, хотя механизм – в частности, используемая валюта – не был сразу понятен", – говорится в статье.

Издание отмечает, что эти платежи свидетельствуют о влиянии Ирана на пролив, через который обычно ежедневно транспортируется около пятой части мировых объемов нефти и газа, а также огромные объемы продовольствия, металлов и других материалов.

"На фоне войны на Ближнем Востоке, которая длится уже четвертую неделю, это также подчеркивает острую необходимость для некоторых потребителей обеспечить бесперебойные поставки энергоносителей", – отмечает издание.

Лица, осведомленные об этом вопросе, отметили, что выплаты осуществлялись тайно. Отмечается, что отсутствие прозрачности и неопределенность относительно того, кто может стать следующей мишенью, добавляют новые напряжения на этом судоходном пути.

Как говорится в статье, с начала войны по этому водному пути прошло лишь несколько судов, многие из которых связаны с Ираном.

В частности, Индия, которая обеспечила выход четырех судов со сжиженным газом из Персидского залива через Ормузский пролив, заявила во вторник, 24 марта, что международное право гарантирует право на свободное судоходство через пролив и что никто не имеет права взимать плату за пользование этим морским путем.

Издание сообщило, что премьер-министр Нарендра Моди во время телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом обсудил ситуацию с Ираном, в частности влияние конфликта на этот морской коридор.

"Обеспечение того, чтобы Ормузский пролив оставался открытым, безопасным и доступным, имеет решающее значение для всего мира", – написал Моди в соцсети.

Один из собеседников поделился с изданием, что хотя Иран требует уплаты транзитного сбора в каждом конкретном случае, Исламская Республика выдвинула идею официального закрепления этих сборов в рамках более широкого послевоенного урегулирования.

По словам осведомленных источников, для арабских производителей из стран Персидского залива даже неофициальный таможенный сбор неприемлем, поскольку это затрагивает вопрос суверенитета, создает прецедент и может привести к использованию жизненно важного торгового маршрута в качестве средства давления в интересах их экспорта энергоносителей.

"Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты зависят от этого маршрута для поставок нефти на мировые рынки, но сейчас они используют альтернативные трубопроводы, обходящие Ормузский пролив, чтобы доставлять нефть своим клиентам", – отметило издание.

Ормузский пролив: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп не исключает открытия стратегически важного Ормузского пролива в ближайшее время, "если все пойдет по плану". По мнению Трампа, США и Иран могли бы совместно контролировать пролив. Глава Белого дома заявил, что США отложат удары по энергетической инфраструктуре Ирана после "продуктивных переговоров". Трамп выразил надежду, что вопрос с проливом будет решен, иначе "мы просто продолжим бомбить изо всех сил".

Также мы писали, что пост президента США Дональда Трампа о наличии прогресса в переговорах с Ираном стал причиной обвала цен на нефть сразу на 14% и обогатил инсайдеров на сотни миллионов долларов. Как сообщает Bloomberg, примерно за 15 минут до публикации поста главы Белого дома в соцсетях было продано фьючерсов как минимум на 6 миллионов баррелей нефти сортов Brent и West Texas Intermediate (WTI). Отмечается, что номинальная стоимость быстро проданных объемов нефти составила около 650 миллионов долларов. Примечательно, что Financial Times оценивает стоимость проданных фьючерсов в меньшую сумму – 580 миллионов долларов.

