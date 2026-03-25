Секретная формула Tesla: бывший топ-менеджер раскрыл 'алгоритм' успеха Илона Маска

Уникальная пятиступенчатая система позволила компании совершить революцию, но она подходит далеко не всем.

Работая бок о бок с Илоном Маском, можно узнать уникальные методы управления, которые превращают стартап в мирового лидера. Бывший президент отдела продаж Tesla Джон МакНилл поделился с Business Insider профессиональными секретами и воспоминаниями о работе в компании.

По словам эксперта, секрет успеха кроется в специальной схеме, которую сам Маск называет "алгоритмом".

МакНилл отметил, что этот метод предполагает подвергать сомнению каждое требование, удалять каждый лишний шаг, упрощать и автоматизировать только на финальном этапе – то есть сначала выбросить все лишнее, а уже потом покупать роботов.

Видео дня

Он подчеркнул, что именно такие правила позволяли команде делать невозможное. Каждый сотрудник должен был думать, как сделать сложное простым.

"Метод литья, избавившийся от половины завода, ремонт мобильных автомобилей, одностраничные кредитные документы для автомобилей. Все эти инновации возникли благодаря тому, что люди в Tesla применяли этот процесс", – поделился реальными результатами мужчина.

Однако бывший топ-менеджер предупредил, что такой темп жизни выдержит не каждый. Во время собеседований он честно предупреждал людей:

"Вы готовы к этому? Потому что это не регулярная армия. Это спецназ".

Спикер отметил, что в Tesla собраны лучшие из лучших, и добавил, что нужно быть "особенным чудаком", чтобы полюбить такую схему работы.

Рассказывая о жизни вне работы, эксперт отмечает, что правила Маска не всегда работают дома, потому что жизнь - это не сухие расчеты.

Он вспомнил, как пытался переставить вещи на кухне, чтобы быстрее готовить еду, а его жена сразу же возвращала все на место, потому что это не соответствовало ее "эстетике".

"Чтобы алгоритм закрепился в организации, это зависит от приверженности сверху. Вам нужно лидерство, стремящееся к изменениям", – высказался он, подчеркнув важность наличия уверенного лидера.

Взгляды Маска

Ранее УНИАН писал о кратком и неожиданном заявлении Илона Маска, в котором он написал, что согласен с учением Иисуса Христа, отвечая на пост в соцсети X. Эта фраза мгновенно вызвала бурную реакцию в интернете: пользователи начали активно обсуждать его слова и строить различные теории о том, что это может означать. Некоторые считают, что такое заявление свидетельствует об изменении взглядов Маска или даже может предшествовать важному объявлению, другие называют эти домыслы беспочвенными и говорят, что положительное отношение к христианским ценностям не обязательно имеет скрытый мотив.

