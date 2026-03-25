'Ведёт переговоры сам с собой': иранские военные поглумились над заявлениями Трампа

В Иране также высмеяли статус США как мировой сверхдержавы.

Неоднократные заявления президента США Дональда Трампа в последние дни о прогрессе в переговорах с Ираном были встречены в Тегеране насмешками.

Как пишет Sky News, представитель иранских военных подполковник Ибрагим Зольфагари заявил, что президент США пытается "выдать поражение за соглашение".

"Стратегическая мощь, о которой вы говорили, превратилась в стратегическую неудачу. Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог", - отметил он.

Он также пренебрежительно высмеял заявления Трампа о мирных переговорах:

"Достигли ли ваши внутренние конфликты той точки, когда вы ведете переговоры сами с собой?"

Его заявление прозвучало после сообщений о том, что администрация Трампа разработала план из 15 пунктов по прекращению войны.

План Трампа по Ирану

Ранее СМИ писали, что США подготовили план из 15 пунктов, призванный помочь завершить войну с Ираном, что подчеркивает растущую необходимость в разрешении конфликта на фоне увеличивающегося экономического ущерба.

Сообщается, что план был передан Ирану через Пакистан. Детали предложения из 15 пунктов остаются неясными, хотя Трамп публично рассуждал о том, что любое соглашение должно включать запрет на получение Ираном ядерного оружия или обогащение радиоактивных материалов в гражданских целях.

Вас также могут заинтересовать новости: