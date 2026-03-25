Опасный разворот: в ISW предупредили об изменении тактики ударов РФ по Украине

Россияне накапливают дроны для масштабных атак.

Атака РФ по Украине 23-24 марта представляет собой значительный поворот в российской тактике нанесения ударов. Как пишут аналитики Института изучения войны, это позволяет России угрожать большему количеству районов Украины в течение более длительных периодов времени и непропорционально затрагивать гражданские районы.

Так, советник министерства обороны Украины Сергей Флэш Бескрестнов 24 марта сообщил, что изменение длительности ударов, вероятно, направлено на выявление уязвимостей в украинской ПВО и их преодоление. Глава Украинского центра по борьбе с дезинформацией лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что российские силы "долгое время" накапливали ресурсы для проведения более длительных ударов и целенаправленно нацелены на гражданскую инфраструктуру по всей Украине.

Как отмечают в ISW, российские войска часто запускают мало ракет в течение нескольких дней подряд, прежде чем начать ударные серии со значительно большим количеством ракет. Это делается с целью накопления ракеты между сериями ударов, чтобы затем максимизировать ущерб, запуская несколько ракет вместе с большим количеством беспилотников для подавления украинской ПВО.

Также аналитики указывают, что российские войска вероятно, накапливали ударные беспилотники большой дальности для длительной серии ударов по Украине в выбранный ими момент.

"Россия планировала запускать ударные серии из более чем 1000 БПЛА по Украине к осени 2025 года, и серия ударов 23-24 марта – это самый близкий к этой цели шаг российских войск", - отмечается в отчете.

Кроме того, Россия также совершает крупные атаки таким образом, чтобы они совпадали с днями до и после двусторонних и трехсторонних мирных переговоров, и эта последняя атака была запущена в дни после американо-украинских переговоров 21 и 22 марта во Флориде.

"Все более масштабные и разнообразные удары России продолжают подчеркивать критическую важность западной помощи в укреплении возможностей ПВО Украины - как американскими ракетами Patriot, которые способны эффективно противостоять российским баллистическим ракетам, так и другими средствами ПВО, создавая целостный, хорошо оснащенный противовоздушный зонтик", - указывают аналитики.

При этом они предупреждают, что Россия стремится воспользоваться глобальной нехваткой перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке, чтобы эскалировать ударную кампанию против Украины.

Удар РФ по Украине

Во вторник, 24 марта, с 09:00 до 18:00, по предварительным данным, россияне применили 556 ударных БПЛА по Украине. А если учесть ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта, то есть условные сутки, то враг применил почти тысячу ударных беспилотников различных типов. Дроны ударили по Львову, Тернополю, Ивано-Франковску, Виннице.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что география российского удара на этот раз очень широка. Известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. Есть также и погибшие.

Вас также могут заинтересовать новости: