США перебросят элитных десантников на Ближний Восток: что известно о легендарной 82 дивизии

Пока Дональд Трамп говорит о переговорах с Ираном, одна из самых мобильных ударных сил США уже готовится к развертыванию.

Около 1000 американских военных из 82-й воздушно-десантной дивизии могут быть в ближайшие дни переброшены на Ближний Восток. Об этом сообщает CNN, отмечая, что подготовка продолжается, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможном дипломатическом урегулировании с Ираном.

Силы, которые могут появиться где угодно за 18 часов

82-я дивизия – уникальное подразделение армии США, способное развернуться в любой точке мира менее чем за 18 часов со своей базы в Северной Каролине. Она входит в состав сил немедленного реагирования и считается одной из самых мобильных в мире.

Ее возможности уже проверялись в реальных условиях – в частности, в 2021 году, когда военные были срочно направлены в Международный аэропорт имени Хамида Карзая для обеспечения эвакуации после завершения операции США в Афганистане.

Видео дня

В состав дивизии входят три боевые бригады численностью примерно по 4000 военнослужащих каждая, авиационная бригада с ударными и транспортными вертолетами, артиллерия, логистические подразделения и штаб.

Подразделение имеет богатую историю: оно было сформировано во время Первой мировой войны, а впоследствии восстановлено в годы Второй мировой. В 1942 году дивизию переформировали в воздушно-десантную, и она принимала участие в ключевых операциях, включая высадку в Нормандии.

От Вьетнама до Ближнего Востока

После Второй мировой войны 82-я дивизия неоднократно участвовала в боевых действиях – от войны во Вьетнаме до операций в Гренаде, Панаме, Ираке и Афганистане. Также она привлекалась к борьбе против Исламского государства на Ближнем Востоке.

На фоне возможного обострения ситуации с Ираном развертывание этой дивизии может стать сигналом того, что США готовятся не только к переговорам, но и к силовому сценарию.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ожидается, что Пентагон направит тысячи солдат из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США на Ближний Восток. Это дополнит масштабное наращивание военной мощи США, даже в то время, когда президент США Дональд Трамп говорит о возможном соглашении с Тегераном для прекращения войны.

Официальные лица, выступавшие на условиях анонимности, не уточнили, куда именно на Ближний Восток направятся войска и когда они прибудут в регион. Солдаты дислоцированы в Форт-Брегг, Северная Каролина. Американские военные переадресовали вопрос в Белый дом, который заявил, что все объявления о развертывании войск будут поступать из Пентагона.

