25 марта украинцы молятся Богородице и поздравляют работников Службы безопасности.

Двадцать пятый день марта будет интересным и насыщенным, поскольку отмечаются религиозный и профессиональный праздник сегодня в Украине. По народным верованиям в это число принято делать добрые дела. А на планете проводится несколько социальных инициатив.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, установленное в честь одного библейского рассказа. Согласно Библии, в этот день Мария узнала от ангела, что именно ей суждено явить на свет Сына Божьего через непорочное зачатие. Праздник неспроста наступает 25 марта, ведь это ровно за девять месяцев до Рождества. Столько и длилась беременность Богородицы.

Сторонникам юлианского календаря может быть любопытно, какой сегодня церковный праздник по старому стилю. Таким верующим стоит почтить святых Георгия Двоеслова и Феофана Исповедника, молитвы которым помогают избавиться от зависимостей и плохих привычек.

Какой сегодня праздник в Украине

25 марта есть профессиональное торжество - День работников Службы безопасности Украины, который для краткости называют День СБУ. Каждый украинец слышал о блестящих операциях этих специалистов. Во время войны они работают без отпусков и выходных, выявляя вражеских шпионов и ликвидируя цели в тылу врага.

Какой сегодня праздник в мире

ООН проводит в эту дату Международный день памяти жертв рабства. Похищение и незаконное удержание людей запрещено по всей планете, но все ещё существует нелегально. Цель этого события - добиться возвращения таких людей в общество и помочь им наказать преступников.

Также есть вкусный кулинарный праздник сегодня - День вафель. Любители этой выпечки по такому поводу устраивают себе вечер дегустации. Домашние бельгийские вафли очень вкусные как в сладком, так и в соленом виде.

Есть еще такие международные праздники сегодня и памятные мероприятия - День нерожденного ребенка, День прокрастинации, День солидарности с пропавшими без вести сотрудниками, День чтения Толкина, День цельного зерна и День математики.

Какой сегодня праздник в народе

Украинцы всегда с большим уважением относились к Богородице и считали Благовещение одним из важнейших праздников в году. При этом обязательно воздерживались от любой работы, ведь говорилось, что даже птицы не строят гнезда. Верующие старались посетить храм и помолиться Божьей Матери об успехе в делах, прощении грехов и здоровье детей.

Фермеры на праздник выносят семена на улицу. Верят, что таким образом Богородица освятит их и поможет получить большой урожай. В целом люди старались сделать как можно больше добрых бескорыстных дел. Есть такие погодные приметы про сегодняшнюю дату:

береза выделяет много сока - к дождливому апрелю;

если пошел дождь, то скоро разольются реки;

появились первые бабочки и мухи - к оттепели;

какая сейчас погода, такой и Пасха будет.

Кроме того, с сегодняшнего числа начинают сеять редис в открытый грунт.

Что нельзя делать сегодня

Как уже упоминалось ранее, под запретом в праздник 25 марта любой физический труд, включая работу на огороде, рукоделие, уборку и ремонт. Большим грехом считается зависть, ругань, осуждение других людей. Жениться и венчаться в Благовещение также не принято.

