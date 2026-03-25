'Ни одной ночи в 2026 году': Мадяр объяснил Садовому, почему дроны долетели до Львова

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр) сообщил, что 15 дронов из 556 долетели до Львова.

Ни одного дня в марте не было, чтобы Россия запустила по территории Украины менее 100 "Шахедов" или "Гераней", заявил в своем Telegram-канале командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

"Ни одной ночи в 2026 году – будьте все начеку и в дальнейшем. Ни одних суток в марте до сих пор не было, чтобы менее ста "Шахедов"/"Гераней" не кружило в небе Украины", – написал он.

По его мнению, такие сутки, как во вторник, 25 марта, когда враг запускал по Украине по 400-500 беспилотников, уже были и еще будут.

"Более того, совсем тихо в небе было на пальцах одной руки в течение всей зимы 2025-2026 годов", – отметил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Также Мадяр объяснил, почему российским беспилотникам удалось долететь до Львова:

"Господин мэр милого города Льва! Прошу прощения, но тот ваш вечерний упрек или рекламация покупателя "у меня очень много вопросов ко всем, будем разговаривать с военными, каждый день покупаем…" прекратите, пожалуйста", – написал военный.

Он привел данные, что 15 дронов из 556 долетели до Львова, что составляет 3%. Мадяр подчеркнул, что в мире не существует такой ПВО, которая сбивала бы 95-97% вражеских БПЛА.

"Такого даже размера ральца в мэрии не существует, вот без шуток – не существует такой ПВО на планете Земля, которая руками воинов в глубине эшелонов и рубежей от передовой до мирных городов уничтожала бы 95–97% атакующих дронов. Хотя, конечно, есть над чем работать", – добавил командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Мадяр написал, что не ему давать советы мэру Львова, но добавил, что Садовому не стоит упрекать тех, кто сбивает эти дроны "днем и ночью".

"Берегите людей, меньше слов. А мы будем работать в небе", - закончил свое обращение военный к мэру.

Мэр Львова Андрей Садовый во время общения с журналистами Новини.LIVE отметил, что город регулярно выделяет значительные средства из местного бюджета на поддержку военных, в частности на закупку дронов и антидроновых систем.

"Смотрите, у меня очень много вопросов ко всем. Потому что мы, как город, каждый день покупаем дроны, покупаем антидроновые системы, покупаем все, о чем нас просят, и передаем. Мы большую часть бюджета города тратим на поддержку военных. Поэтому я думаю, что вопросов очень много ко всем", – сказал он, комментируя последствия российской атаки на город.

Ранее УНИАН сообщал, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во вторник, 24 марта, с 09:00 до 18:00, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БПЛА. Более того, если учесть ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта, то есть условные сутки, то враг применил почти тысячу ударных беспилотников различных типов. По данным Воздушных сил ВСУ, в результате атаки зафиксировано 15 попаданий. Примечательно, что 541 БПЛА противника было сбито.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что география российского удара на этот раз очень широка, хотя большинство беспилотников и удалось сбить. Зеленский рассказал, что известно о более чем 40 пострадавших, и среди них – пятеро детей. К сожалению, он добавил, что есть и погибшие. Президент Украины отметил, что есть попадания в жилые дома, также были атакованы центры городов, во Львове возник пожар в зданиях церкви Святого Андрея, а в Ивано-Франковске был поврежден роддом.

