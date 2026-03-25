Перемещается по лабиринтам и создает сложные транспортные сети: что это за причудливый организм

Если на мгновение отвлечься от животных, растений и даже грибов, перед вами предстанет мир, состоящий из других, гораздо более странных форм жизни. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что некоторые из этих организмов могут выглядеть инопланетными, например, слизевики, но они возникли здесь, на Земле, и играют важнейшую роль во многих экосистемах.

Что такое слизевики

Хотя они могут быть очень похожи на грибы и когда-то классифицировались как таковые, слизевики никак не связаны с грибами. Вместо этого термин "слизевик" относится к множеству мелких и микроскопических организмов, принадлежащих к различным группам, от ризарий до амебозоев. В статьк сказано:

Большинство слизевиков - наземные, обитающие во влажных, затененных местах под бревнами. Они встречаются по всему миру, и, несмотря на то, что наиболее многочисленны в тропиках, небольшое количество видов было обнаружено в таких засушливых районах, как пустыня Атакама, и в таких холодных, как Арктика.

Что делают слизевики

Часто упускаемые из виду, они играют важную роль в почвенных экосистемах. Питаясь бактериями, грибами и разлагающейся органической материей, они высвобождают питательные вещества обратно в почву, которые могут быть использованы растениями.

Как и животные, слизевики могут передвигаться и активно охотиться на свою "добычу". Они делают это, вытягивая усики, которые, будучи снабжены химическими рецепторами, способны чувствовать находящуюся поблизости пищу. Они максимизируют свою эффективность в поиске пищи, расширяясь во всех направлениях и оставляя слизистые следы из полисахаридов и белков, чтобы запомнить места, которые они уже обследовали.

По мере роста они образуют красочное плодовое тело, которое помогает отличить их от других видов.

Эти плодовые тела вдохновили на создание некоторых необычных названий, таких как слизевик "Собачья рвота" (Fuligo septica), "Волчье молоко" (Lycogala epidendrum) и "Ложный дождевик" (Enteridium lycoperdon).

Действительно ли слизевики способны к обучению

Интересно, что с примерно 1000 видов, известных науке, Physarum polycephalum, пожалуй, наиболее известен благодаря своей замечательной способности к обучению.

Этот безмозглый микроорганизм способен выбираться из ловушек, ориентироваться в лабиринтах и ​​даже создавать сложные транспортные сети, которые эффективнее наших - что, возможно, не так уж и удивительно, в зависимости от того, где вы живете.

На ранних стадиях своего жизненного цикла P. polycephalum представляет собой одноклеточный организм. Однако по мере роста он способен сливаться с окружающими его организмами, образуя более крупный организм, который может выпускать ветви в поисках пищи, такой как споры грибов и бактерии.

По словам исследователей, эти ветви могут вырастать до одного метра в длину и обладают своего рода примитивной памятью. В 2010 году исследователи из Университета Хоккайдо в Японии провели эксперимент, в котором поместили овсяные хлопья в чашку Петри с P. polycephalum. Эти хлопья представляли собой железнодорожные станции и были размещены в конфигурации, отражающей расположение станций вокруг Токио.

Образец P. polycephalum оставили делать свое дело, и вскоре он создал копию токийской железнодорожной системы со всеми ее разветвленными маршрутами. С тех пор слизевики позволили составить карты оптимальных транспортных сетей для нескольких городов, а также всемирной торговой сети.

