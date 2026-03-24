Россия запустила почти тысячу 'Шахедов' за сутки: в Воздушных силах раскрыли подробности атаки

В течение 24 марта российские захватчики осуществили против Украины одну из самых массированных атак ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что в период с 09:00 до 18:00 24 апреля, по предварительным данным, противник применил 556 ударных БПЛА. Значительное количество из них залетало из северных регионов – через Черниговскую и Сумскую области.

"Учитывая ночную атаку с 18:00 23 марта по 18:00 24 марта (за условные сутки), враг применил почти тысячу ударных беспилотников типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов", – сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что в течение дня география ударов России была шире, чем ночью. В частности, удары были нанесены по Полтавской, Киевской, Николаевской, Винницкой областям и западным регионам страны – от Хмельницкого до Львова. В результате атаки зафиксировано 15 попаданий.

"К отражению воздушного нападения привлечены все возможные средства противовоздушной обороны – пилотируемая авиация, зенитные дроны, РЭБ и наземная ПВО. По предварительным данным, по состоянию на 18:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 541 БпЛА противника. Боевые действия продолжаются", – добавили в Воздушных силах.

Ночная атака РФ: что известно

Напомним, во время ночной атаки Россия применила против Украины 426 средств воздушного нападения – ударные БПЛА и ракеты наземного и воздушного базирования. Среди них было 392 ударных БПЛА различных типов.

Как отметил Геннадий Хазан, президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов, атакуя посреди дня, Россия пытается истощить мобильные группы противовоздушной обороны. Поскольку перед этим они ночью работали по вражеским БПЛА, отражая очередную массированную атаку россиян.

