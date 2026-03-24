Volkswagen планирует производить средства противовоздушной обороны, – FT

Сейчас заводу в Оснабрюке грозит закрытие, однако компания планирует сохранить его, а также более 2 тысяч рабочих мест.

Немецкая компания Volkswagen планирует производить средства противовоздушной обороны.

В настоящее время автопроизводитель ведет переговоры с израильской компанией Rafael Advanced Defence Systems о заключении соответствующего соглашения, которое позволит переориентировать производство на одном из заводов концерна. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, компании из Германии и Израиля планируют переоборудовать под производство оружия завод в Оснабрюке, что в Германии. Там, как ожидается, будут производить компоненты для системы противовоздушной обороны "Железный купол". Речь идет о тяжелых грузовиках, перевозящих ракеты системы, а также пусковых установках и электрогенераторах. При этом снаряды там производить не будут.

Сейчас заводу грозит закрытие. Однако компании надеются сохранить его, как и все 2300 рабочих мест. Изготовленные там средства планируют продавать европейским правительствам.

"Цель состоит в том, чтобы сохранить все, а может, даже расшириться. Потенциал очень велик. Но это также индивидуальное решение для работников, хотят ли они быть частью этой идеи", – пояснил собеседник издания.

Другой источник также добавляет, что немецкое правительство активно поддерживает это предложение.

"VW уже производит военные грузовики в рамках совместного предприятия, созданного ее дочерней компанией MAN и немецким оборонным концерном Rheinmetall. Однако партнерство с компанией Rafael станет значительным возвращением VW к производству вооружения, ведь во время Второй мировой войны компания выпускала военные транспортные средства и летающие бомбы V1 для гитлеровского Вермахта", – говорится в материале.

Собеседник журналистов рассказал, что такая концепция потребует минимальных новых инвестиций. Другой человек сообщил, что производство может заработать уже через 12–18 месяцев – при условии, что работники предприятия согласятся перейти на производство вооружения.

