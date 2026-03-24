Новый лидер Ирана согласился на переговоры с США, – СМИ

Израиль не принимал участия в договоренностях о переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился провести переговоры с США. Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Сообщается, что после заявления президента США Дональда Трампа о переговорах Иран сначала опроверг это, как и возможность заключения соглашения. Однако впоследствии иранский министр Аббас Аракчи провел телефонный разговор со спецпосланцами Трампа Стивом Виткоффом и Джерардом Кушнером, который показал иную позицию Тегерана.

По данным издания, Аракчи направил Виткоффу секретное сообщение, в котором отметил, что получил согласие на такие переговоры от Моджтабы Хаменеи. Как сообщил изданию иранский чиновник, он заявил о готовности завершить войну, "если будут выполнены условия".

Видео дня

В то же время отмечается, что Израиль не будет вовлечен в переговоры и вообще узнал о том, что о них договариваются, случайно.

Напомним, ранее Ynet сообщал, что Трамп планирует завершить войну на Ближнем Востоке до 9 апреля. Именно тогда он должен посетить Израиль в День независимости, чтобы получить награду страны.

Между тем Reuters отмечает, что уже на следующий день после заявлений Трампа о "плодотворных переговорах" Тегеран нанес серию ракетных ударов по Израилю. Ряд израильских чиновников отметили, что Трамп нацелен достичь соглашения с Тегераном, однако считают это маловероятным.

