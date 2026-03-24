25 марта украинцев порадует 15-градусное тепло

Среда, 25 марта, в Украине будет по-весеннему теплой. По всей стране воздух прогреется до +11°...+15°. Ожидается переменная облачность, а небольшие дожди покапают лишь на востоке, в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +1°, днем +14°.
- Во Львове в среду будет переменная облачность. Ночью +1°, днем +15°.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.
- В Ровно завтра переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.
- В Тернополе 25 марта ночью +1°, днем +15°, переменная облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске будет переменная облачность, ночью +1°, днем +15°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем будет +14°, переменная облачность.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью +2°, днем +15°.
- В Виннице завтра будет +1°...+14°, переменная облачность.
- В Житомире в среду ночью +1°, днем +15°, переменная облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут 0°...+13°, переменная облачность.
- В Черкассах завтра ночью 0°, днем +14°, переменная облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +14°, переменная облачность.
- В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха 0°...+13°.
- В Одессе 25 марта - переменная облачность, температура ночью +3°, днем +15°.
- В Херсоне в среду ночью будет +4°, днем +15°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +14°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +13°, переменная облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +1°, днем +13°, переменная облачность, небольшой дождь.
- В Симферополе в среду будет переменная облачность, +4°...+13°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +14°.
- В Северодонецке - переменная облачность, температура ночью +5°, днем +14°.
25 марта - какой праздник, приметы погоды
25 марта - Благовещение Пресвятой Девы Марии. По приметам, если в этот тень гроза, то лето будет жарким.