Иран согласился, что у него никогда не будет ядерного оружия, США выиграли эту войну, - Трамп

Американский президент считает, что США добились смены режима в Иране.

В настоящее время США ведут переговоры с Ираном, к которым присоединились госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Венс и другие. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в комментарии журналистам.

"Они (Иран - УНИАН) хотят заключить соглашение - а кто бы не хотел? Практически все, что у них было, исчезло. Если читать газеты, можно подумать, что это ничья. Мы свободно разгуливаем по Тегерану и можем делать все, что захотим. Они выпустили 100 ракет по авианосцу "Авраам Линкольн", и каждая из них была сбита над морем. Мы находимся, как они бы сказали, в состоянии войны. Они называют это войной; я называю это военной операцией, очень успешной", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, США действительно добились смены режима, поскольку нынешние лидеры "сильно отличаются от тех, с кем мы начинали".

"Они (Иран - УНИАН) согласились, что никогда не будут иметь ядерного оружия; они согласились на это. Они сделали нам огромный подарок, который стоит огромных денег; он прибыл сегодня. Это было связано с нефтью и газом. Мы выиграли эту войну. Думаю, мы это закончим; точно сказать не могу", - добавил Трамп.

Ранее издание The New York Times писало, что саудовский лидер Мохаммед бин Салман убеждает Трампа продолжить войну с Ираном. В частности, принц настаивает, что Иран представляет собой долгосрочную угрозу для Персидского залива.

В то же время официальные представители Саудовской Аравии отвергают эти призывы. В правительстве заявляют, что королевство Саудовская Аравия "всегда поддерживало мирное урегулирование этого конфликта, даже до его начала".

Также сообщалось, что Иран наносит ракетные удары по Израилю и опровергает заявления Трампа о "плодотворных" переговорах. Израильские чиновники считают маловероятным достижение мирного соглашения, ведь Иран вряд ли согласится на требования США в любом новом раунде переговоров.

