Каждая пусковая установка способна запускать до двух ракет.

Главное управление разведки Минобороны Украины поразило две пусковые установки ракетного комплекса "Бастион-М", которые могут запускать гиперзвуковые ракеты "Циркон", что может заметно повлиять на возможность РФ запускать эти ракеты, считают аналитики Defence Express.

Отмечается, что для этих ракет РФ нужны отдельные пусковые установки, которых "не может быть много". Аналитики напомнили, что впервые Россия использовала "Цирконы" для ударов по Украине 7 февраля 2024 года. И в течение всего того года РФ в общей сложности запустила 14 гиперзвуковых ракет.

В 2026 году противник увеличил использование "Цирконов". Так, по данным Воздушных сил, РФ применила 3 таких ракеты в январе, 16 в феврале и 4 в марте. В ходе каждой из атак Россия использовала не более четырех гиперзвуковых ракет. Учитывая, что одна пусковая установка рассчитана на две ракеты, аналитики предполагают, что у России может быть только две такие установки.

Впрочем, на видео, опубликованном ГУР МОУ, видны три пусковые установки и командный пункт. И это может свидетельствовать о том, что РФ планировала в течение этой ночи впервые применить до шести гиперзвуковых ракет "Циркон" по Украине. Однако после уничтожения одной пусковой установки и повреждения второй, с высокой долей вероятности у противника на данный момент остается целой только одна пусковая установка.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее об успешном поражении пусковых установок "Бастион-М" сообщили в ГУР МО Украины. Там отметили, что одна из них была уничтожена, а еще одна – повреждена. Также в результате атаки были убиты и ранены семь российских военных.

РФ использовала ракеты "Циркон", в частности, во время массированного удара по Украине в ночь на 14 февраля. По данным Воздушных сил, тогда враг запустил 2 таких ракеты, одну из которых Силы обороны ликвидировали.

