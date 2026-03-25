ТОП‑5 вещей, которые никогда не стоит печатать на 3D-принтере дома

3D‑печать открывает огромные возможности: от создания полезных аксессуаров до сложных прототипов. Но важно понимать границы.

3D‑принтер стал доступным инструментом для хобби, ремонта и творчества. Однако даже при высоких возможностях аддитивной печати не все, что можно напечатать, действительно стоит печатать – и не всегда из‑за законов, а из‑за реального риска для вас и ваших близких.

Эксперты SlashGear перечислили самые важные категории, которых следует избегать.

Детские игрушки

Пластиковые игрушки, созданные дома, могут представлять опасность для детей: микрочастицы пластика, острые края и небольшие детали легко могут привести к травмам и проглатыванию.

Домашние игрушки часто не проходят проверки на безопасность, поэтому для детей лучше использовать сертифицированные изделия, изготовленные профессиональными компаниями

"Призрачные пистолеты" (ghost guns) или их части

Хотя полностью работающее оружие на обычном принтере создать сложно, 3D‑печатные части оружия или аксессуары остаются довольно опасными и могут иметь юридические последствия.

Генераторы файлов для таких проектов растут в сети, и в некоторых странах ужесточают законы, чтобы ограничить подобные эксперименты.

Все, что касается контакта с ртом и едой

Контейнеры, столовые приборы, чашки и даже музыкальные инструменты, которые соприкасаются с ртом или пищей, плохо подходят для домашней печати. Пластик может выделять микрочастицы или химические соединения, особенно при нагреве, а пористая поверхность удерживает бактерии.

Даже тщательно напечатанные изделия трудно полностью очистить, поэтому использование таких предметов для еды или питья крайне нежелательно.

Объекты с авторскими правами

Печать чужого интеллектуального продукта – будь то фигурка, аксессуар или декоративная вещь – может привести к судебным искам за нарушение авторских прав. Особенно это актуально, если изделия планируется продавать или публично демонстрировать.

Домашняя 3D‑печать облегчает копирование контента, но юридические последствия могут быть серьезными, включая штрафы и судебные иски.

Защитное снаряжение

Шлемы, наколенники и другие элементы безопасности, напечатанные дома, не обеспечивают должной защиты. Пластик обычных 3D‑принтеров не выдерживает ударные нагрузки, а изделия не проходят сертификацию.

Домашние версии могут быть полезны только как прототипы или декоративные элементы, но использовать их в реальных опасных ситуациях нельзя.

