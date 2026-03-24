График отключений на 25 марта: будет ли отключение света в среду

Энергетики призывают украинцев пользоваться мощными электроприборами в определённые часы суток.

В среду, 25 марта, отключения электроэнергии в Украине не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба"Укрэнерго".

"Завтра, в среду, применение мер по ограничению потребления не прогнозируется", – говорится в сообщении.

В то же время энергетики призывают украинцев пользоваться мощными электроприборами именно в дневные часы – с 10:00 до 15:00.

В ночь на 24 марта Россия осуществила массированную комбинированную атаку на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины. Часть потребителей в Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях временно остались без света.

Ранее народный депутат Сергей Нагорняк сообщал, что до начала зимы Украина может не успеть получить от Европы оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими ударами. Он отметил, что "Укрэнерго" испытывает острую нехватку запчастей, что может помешать ей провести надлежащий ремонт.

21 марта в Киеве наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. В КГГА тогда объяснили, что это произошло из-за аварийной ситуации. В то же время в сети писали о критически низком уровне напряжения на Левом берегу – в отдельных районах показатели падали до двузначных значений.

Кроме того, 21 марта в результате недавних российских ударов Чернигов и значительная часть области остались без электроснабжения. Было обесточено 430 тыс. абонентов в трех районах области.

