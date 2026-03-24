'Роснефть' ищет способ защитить НПЗ от дронов: хакеры узнали подробности

Инженеры предлагают соорудить вокруг резервуаров импровизированный купол из тросов.

Конфиденциальный проект российской корпорации "Роснефть" по защите ее инфраструктуры от атак украинских дронов рассматривает это как серьезный инженерный вызов. Об этом сообщила аналитическо-разведывательная компания Dallas, которая изучила проект после того, как его получили хакеры.

Аналитики изучали презентацию под названием "Системы защиты от несанкционированного применения БПЛА на объектах компании". Это масштабный проект, в котором описаны защитные конструкции для инфраструктуры нефтебаз и заводов.

Доклад был подготовлен в 2026 году совместно с фирмой "Росгазификация". Эта структура, как указывает военный портал "Милитарный", управляет дочерними сервисными предприятиями, обслуживающими инфраструктуру НПЗ, в частности выполняющими ремонты после атак. Также было задействовано ООО "Оргенергокапитал", подрядчика по монтажу временных строительных конструкций.

Dallas обращает внимание, что именно привлечение последнего подрядчика на многих НПЗ компании подтверждает, что противодроновую оборону там рассматривают как серьезный инженерный вызов.

"Документ раскрывает полную стратегию физической защиты "Роснефти" от украинских ударных дронов: какие угрозы считают наиболее вероятными, какие импровизированные барьеры предлагают, какие конструктивные ограничения признают и какие организационные меры рекомендуют", – говорится в публикации.

Презентация начинается с признания ключевой проблемы: имеющиеся средства радиоэлектронной борьбы и огневого поражения эффективны только против управляемых БПЛА на высоте более 35 метров. В то же время украинские дальнобойные ударные дроны действуют автономно.

"Иными словами, активные средства обороны "Роснефти" оказываются бессильны против такой угрозы, поэтому вся презентация сосредоточена на пассивных физических барьерах", – добавили авторы.

Они напомнили, что имеющийся опыт использования пассивной защиты на российских энергетических объектах подтверждает эти оценки. В частности, противодроновые сетки в Великих Луках не смогли остановить украинский удар в феврале 2026 года.

В докладе предлагается восемь различных конструкций физической защиты, собранных из доступных материалов: тросовые заграждения, каркас из строительных лесов, стены из морских контейнеров, каркас из башенных кранов и железобетонные панели.

Помимо физических барьеров, в презентации рекомендуются еще четыре дополнительных меры: создание дымовой завесы в случае обнаружения угрозы, мобильные укрытия для персонала, сокращение запасов нефтепродуктов с постоянной ротацией заполненных резервуаров, а также обертывание кевларовыми матами критических узлов трубопроводов.

Удары по российской энергетике

Напомним, что в ночь на 23 марта Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтяному терминалу "Транснефть – порт Приморск" в Ленинградской области РФ. По предварительной информации, поражены как резервуарный парк, так и нефтеналивная инфраструктура. На территории возник крупный пожар. Через порт ежегодно проходит до 60 млн тонн нефти.

Это далеко не первый удар по нефтяной отрасли РФ. Последствия одного из ударов по Куйбышевскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России можно было оценить на спутниковых снимках. На них, в частности, можно было заметить противодроновую сетку, покрывающую три резервуара. Подобная оборонная тактика была замечена и на других российских нефтеперерабатывающих заводах.

