Для того, чтобы быть в тренде 24\7, важно следить за модными тенденциями.

Джинсы давно уже носят не только мужчины, но и девушки - такую вещь, а то и не одну, можно встретить в гардеробе практически любой представительницы прекрасного пола. Узнайте, какие модные джинсы 2026 однозначно стоит купить на лето, если хочется оставаться в тренде.

Какие джинсы самые модные в 2026 - что купить на лето

Несмотря на то, что прошлое лето в Украине выдалось очень жарким, все равно из гардероба никуда не исчезают джинсы женские - модные фасоны продолжают привлекать девушек, и при случае их можно удачно комбинировать с другими элементами гардероба, выходя в свет в новом образе. Издание Harper's Bazaar пишет, какими будут самые модные джинсы 2026 - женские модели, среди которых любая девушка найдет то, что подходит именно ей.

Джинсы "бочка"

Такой фасон уже давно не сходит с модного Олимпа, причем, это могут быть как легкие джинсы на лето женские, так и более плотные модели для весны. "Бочка" - это модель с закругленными краями, популярна уже несколько сезонов, и тренд не собирается сбавлять обороты. С ними можно создать уникальный образ для офисной работы, сочетая с гладким блейзером с обувью на каблуке, или носить летом, дополняя футболкой из натуральных тканей и кедами.

Разноцветные джинсы

Еще одни модные джинсы 2026 - модели разных цветов и оттенков, от пастельных до "кричащих" ярких тонов. Модные эксперты считают, что такой элемент гардероба сработает, как эспрессо, добавив энергии и динамики в образ. Более того - именно с такими джинсами можно сочетать атласную блузку и туфли на каблуке, повторяя модный look роковой красотки из 90-х.

Джинсы прямого кроя

Классический крой, который также давно уже занял лидирующие строчки в модных хит-парадах. Прямые джинсы всегда будут уместными и подходят любой фигуре, если правильно их комбинировать. В частности, модели в светлых оттенках могут выглядеть элегантно и для офиса, и для прогулок.

Джинсы с принтом

Еще один модный хит лета 2026 - модели с необычным принтом, вышивкой, аппликациями и так далее. Джинсы с принтом добавят изюминку любому образу вне зависимости от того, с чем вы будете их комбинировать. Такие модели удачно сочетаются с однотонными топами, белыми футболками и льняными жакетами. Идеальный вариант обуви - балетки или сандалии.

Широкие джинсы и клеш

Нет никаких сомнений в том, будут ли джинсы-клеш в моде в 2026 году - в будущем сезоне такие фасоны все еще остаются популярными и актуальными. И расклешенные книзу модели, и варианты с широкими по всей длине штанинами создадут непринужденный стиль с изюминкой. Их можно носить как альтернативу джинсам-бойфрендам, сочетать с укороченными куртками oversize и стильными кроссовками.

Укороченные джинсы с подворотами

Удивительно, но факт - несмотря на то, что многие девушки относятся к бриджам и капри скептически, летом 2026 похожие фасоны будут на пике популярности. Укороченные джинсы с подворотами - идеальный вариант для переходного периода в начале лета, когда уже не так холодно, чтобы носить плотные модели, но и не так жарко, чтобы надеть платье. Наиболее выигрышно будут смотреться такие силуэты с босоножками на ремешках и туфлями с острым носком, строгим топом и свободной рубашкой на пуговицах.

Скинни

Узкие джинсы снова возвращаются в моду, и одной из самых стильных моделей считается максимально обтягивающий силуэт. Главный секрет при этом кроется в стилизации, и каждая девушка может попробовать поэкспериментировать. Дизайнеры рекомендуют сочетать джинсы-скинни с объемным верхом - жакетами и рубашками свободного кроя, а обувь также подбирать массивную.

Джинсы с драпировкой

Относительно новая модель, которая обязательно должна быть в шкафу каждой модницы, как альтернатива офисным брюкам. Благодаря драпировке, баскам и неожиданным складкам, силуэт станет оригинальным и необычным, выделяя вас из толпы. Сочетать можно с белой рубашкой или футболкой, если хочется более сдержанного образа, но также можно приобрести верх в стиле деним, если вы готовы к смелым акцентам.

