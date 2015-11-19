Российский журналист: Кремль начал готовить аннексию Крыма еще в декабре 2013 года

Об этом идет речь в книге военного журналиста и главного редактора "Дождя" Михаила Зыгаря, которую цитирует meduza.io.

"В Кремле рассказывают, что обсуждение конкретного плана действий в Крыму началось еще в декабре 2013 года. Именно тогда в Москву привезли главу Верховного совета Крыма Константинова, который заявил секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, что в случае свержения Януковича власти автономной республики будут готовы "уйти в Россию". Патрушев был удивлен такой решимостью — но приятно удивлен, рассказывает очевидец", - пишет Михаил Зыгарь.

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Журналист добавил, что идея вернуть Крым была не спонтанной: "Еще в 2008 году, на саммите в Бухаресте, Путин говорил, что Украина, если вступит в НАТО, рискует остаться без Крыма и Востока. Со временем извечная путинская мантра "Надо заниматься Украиной, не то мы ее потеряем" превратилась в "Если Украина уйдет в НАТО, мы заберем Крым".

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.