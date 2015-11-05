Путин рассказал, какую роль сыграла оккупация Крыма для "русского мира"
Президент РФ Владимир Путин заявил, что аннексия украинского Крыма стала важным фактором «консолидации всего русского мира».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на заседании пятого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.
«Мы чувствовали вашу солидарность в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое событие. И, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твёрдо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала сплотить все российское общество и, конечно, стало важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира», - сказал Путин.
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Кроме того, он заявил, что все более значимую роль в расширении гуманитарных связей соотечественников с Россией играет Русская православная церковь и другие традиционные конфессии.
«Российское зарубежье всегда объединяло людей самых разных национальностей и вероисповеданий. И очень важно, что сегодня вы вместе решаете общие задачи, задачи, стоящие перед нашей страной», - считает Путин.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.