Путин рассказал, какую роль сыграла оккупация Крыма для "русского мира"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на заседании пятого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

«Мы чувствовали вашу солидарность в период воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это историческое событие. И, конечно, решительная поддержка наших соотечественников, которые твёрдо выразили свою волю быть с Россией, поддержать Россию, помогала сплотить все российское общество и, конечно, стало важным фактором консолидации российского зарубежья и всего русского мира», - сказал Путин.

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Кроме того, он заявил, что все более значимую роль в расширении гуманитарных связей соотечественников с Россией играет Русская православная церковь и другие традиционные конфессии.

«Российское зарубежье всегда объединяло людей самых разных национальностей и вероисповеданий. И очень важно, что сегодня вы вместе решаете общие задачи, задачи, стоящие перед нашей страной», - считает Путин.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.