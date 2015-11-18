Сеныка и Жизневского убили пулями, которые используются для остановки транспортных средств - ГПУ

Активистов Майдана Сергея Нигояна, Романа Сеныка и Михаила Жизневского убили или провокаторы, или переодетые правоохранители.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По его словам, экспертизой установлено, что Нигояна, Сеныка и Жизневского убили с расстояния до 3-х метров в то время, когда правоохранители стояли не менее чем за 30 м от активистов Майдана.

"Это свидетельствует, что их убили либо провокаторы, либо переодетые правоохранители", - сказал Горбатюк.

В теле Романа Сеныка была обнаружена пуля, которая использовалась для остановки транспортных средств в органах внутренних дел, передает "112 Украина". Экспертиза свидетельствует, что Михаил Жизневский был убит такой же пулей. Как известно, Сергей Нигоян получил смертельное ранение картечью от охотничьего патрона.

"Мы не пришли к раскрытию преступлений, но был существенно сужен круг подозреваемых... Мы считаем, что достигнем результатов", - заявил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, 22 января 2014 года в центре Киева, на улице Грушевского, от огнестрельных ранений погибли первые активисты Революции Достоинства - Михаил Жизневский, Сергей Нигоян и Роман Сенык.