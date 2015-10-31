В ноябре в мире проходит кампания против безнаказанности за преступления против журналистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Независимого медиа-профсоюза Украины, кампания проводится с целью привлечь внимание чиновников и общественности к проблеме безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов. Организаторы кампании также призывают оказывать общественное сопротивление содействию безнаказанности в странах.

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Кампания #endimpunity 2015 начинается 2 ноября и продлится до 23 ноября. Эти обе даты символичны в процессе борьбы с безнаказанностью. 2 ноября 2013 года в Мали убили двух французских журналистов из RFI – Гилена Дюпона и Клода Варлона, а 23 ноября в 2009 году на Филиппинах произошли трагические события, в результате которых погибли 32 журналиста.

Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины присоединились к международной кампании борьбы с безнаказанностью и призывают коллег присоединиться к акции и потребовать законного расследования всех преступлений против журналистов.

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Нынешняя кампания начинается 2 ноября, в Международный день борьбы против безнаказанности, определенный ООН, и фокусируется на ситуации в Мексике, Филиппинах, Украине и Йемене. Эти страны МФЖ выбрала неслучайно, ведь в них есть следующие критерии: уровень насилия в отношении журналистов оставался стабильно высоким; наличие системных отказов со стороны власти де-факто бороться против безнаказанности; фактическая стабильность правительств и достаточность силы у соответствующих институтов.

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