Действия России в Сирии могут привести к ядерной катастрофе - Турчинов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря Совета нацбезопасности, массированный ракетный удар, который нанесла корабельная ударная группа Каспийской флотилии вооруженных сил РФ по целям на территории Сирии, значительно обостряет ситуацию в зоне ведения боевых действий.

Турчинов напомнил, что с акватории Каспийского моря корабельной ударной группой Каспийской флотилии в составе сторожевого корабля «Дагестан», флагмана «Гепард», малых ракетных кораблей «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» нанесен массированный ракетный удар по целям на территории Сирии в провинциях Ракка, Идлиб, Алеппо.

«Всего осуществлено 26 пусков крылатых ракет морского базирования (КРМБ) 3М14 из универсального корабельного комплекса «Калибр-НК», - сообщил он, отметив, что впервые в истории ВМФ РФ применили крылатые ракеты морского базирования 3М14 в боевой обстановке. «Раньше они запускались только в ходе испытаний и учебных стрельб», - добавил Турчинов.

Как отметил секретарь СНБО, применение вооруженными силами РФ крылатых ракет для поражения объектов на территории Сирии нельзя объяснить военной целесообразностью, «потому что пораженные цели были в зоне досягаемости российских самолетов».

«Цель Москвы - продемонстрировать международному сообществу решимость и способность российской армии применять мощное ракетное оружие», - подчеркнул Турчинов.

В этой связи он сказал, что эти ракеты способны также нести ядерный боезаряд. «С обычным зарядом ракета способна поразить цель на дистанции свыше 1,5 тыс. км, с ядерным - свыше 2600 км. Масса боезаряда одной ракеты составляет 400 килограммов», - пояснил он.

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По мнению секретаря СНБО, использование подобного оружия создает чрезвычайно опасный прецедент, «приучая международное сообщество к пассивному наблюдению за боевым применением ракет, способных нести ядерный боезаряд».

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«Такие действия РФ - реальный и очень опасный шаг в направлении провоцирования глобального военного конфликта с возможным использованием ядерного оружия», - резюмировал Турчинов.

Как сообщал УНИАН, вчера во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот в Каспийском море.