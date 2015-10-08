Россия должна прекратить поддержку режима Асада - Столтенберг

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил перед началом заседания министров обороны стран-членов Альянса.

«Я обеспокоен тем, что россияне не преследуют «Исламское государство», но преследуют другие оппозиционные группы (в Сирии) и поддерживают режим (Асада). Я призываю Россию играть конструктивную роль в борьбе против ИГИЛ и прекратить поддержку режима Асада, потому что это не является конструктивным вкладом в мирное и продолжающееся политическое разрешение ситуации в Сирии», - сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО констатировал, что в Сирии наблюдается «мощное увеличение военного присутствия РФ». «Мы видели воздушные удары, мы видели ракетные удары с кораблей, мы видели нарушения турецкого воздушного пространства. Это все является причиной для беспокойства, и мы его высказали», - подчеркнул он.

Как сообщил Столтенберг, он сегодня встретится с министром обороны Турции, чтобы оценить ситуацию.

«На что мы рассчитываем, так это на новые политические инициативы, чтобы найти политическое разрешение кризиса в Сирии. В долгосрочной перспективе нет военного решения, боям должен быть положен конец, должно быть найдено политическое решение для переходного периода», - убежден генсек НАТО.

Ранее Столтенберг выразил обеспокоенность и тем, что цель Россия - «не борьба с Исламским государством, вместо этого она атакует сирийскую оппозицию и гражданское население».