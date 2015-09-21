НАТО поможет Украине возобновить контроль воздушного движения над Черным морем

Об этом в эксклюзивном интервью агентству УНИАН сообщил исполняющий обязанности главы Миссии Украины при НАТО Егор Божок.

Он напомнил, что Россия, захватив Крым, «отобрала у нас станцию управления воздушным движением, которая обеспечивала контроль воздушного движения и управление им над всем Черным морем». «Для того, чтобы возобновить полноценную способность контролировать воздушное пространство и безопасность, уже в ближайшее время будет начат пилотный проект по присоединению Украины к так называемой программе НАТО по региональной воздушной безопасности. Уже состоялось несколько визитов экспертов, определен объект, который будет подключен к этой системе», - сообщил и.о. главы миссии.

При этом Божок подчеркнул, что Украина «не потратит на это ни копейки собственных денег». «Здесь все понимают, что нам есть на что тратить деньги, и все это будет профинансировано союзниками», - подчеркнул он.

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Говоря о путях реализации этого проекта, дипломат отметил, что для этого будут использованы уже существующие в других местах Украины вышки путем их модернизации и дооборудования соответствующей техникой, которую мы получим от НАТО».

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По его словам, по состоянию на сегодняшний день «для удовлетворения насущных потребностей налажено взаимодействие между Аэронавигационной службой Украины и Турции, которая помогает продолжать контролировать воздушное пространство и предоставлять услуги управления воздушным движением над Черным морем». «Хочу отметить, что за эти услуги платят деньги», - добавил Божок.