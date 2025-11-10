Ограничения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в течение всех суток.

Во вторник, 11 ноября, в большинстве регионов Украины будут применяться меры ограничения потребления.

Как сообщили в НЭК "Укрэнерго", причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Так, 11 ноября с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 2 до 3,5 очередей. В это же время будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - отметили в "Укрэнерго", призвав население потреблять электроэнергию экономно.

10 ноября Россия в очередной раз атаковала украинскую энергосистему, что привело к повреждению энергообъектов в нескольких областях. В Минэнерго сообщили, что сейчас проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения.

Украинцы будут сталкиваться с отключениями электроэнергии до конца зимы, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат 9-го созыва Сергей Нагорняк. Он отметил, что враг ежедневно фактически выбивает генерацию, бьет по оператору системы передачи и даже начинает попадать по небольшой генерации - небольших тепловых электростанциях и современных электростанциях на биотопливе.

