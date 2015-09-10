Украина закрыла небо для российских самолетов, летящих в Сирию

Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк на встрече со своим словацким коллегой Робертом Фицо.

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"Сегодня утром я поручил "Украэроруху" усилить контроль с Евроконтролем насчет перемещения любых российских самолетов в Сирию. Воздушное пространство для этих самолетов над территорией Украины вообще закрыто, а воздушное пространство над нейтральными водами сейчас контролируется особым образом", - сказал Арсений Яценюк.

Как сообщал УНИАН, между Украиной и Российской Федерацией существует не оформленный официально запрет на транзитный пролет воздушных судов по территории двух стран. В то же время, авиаперевозчики двух стран могут осуществлять так называемые point-to-point рейсы в города России и Украины. Воздушное пространство над Крымом и акваторией Черного моря, прилегающей к полуострову, является закрытым для международных полетов. В то же время, как сообщил в интервью УНИАН глава Евроконтроля Фран Бреннер, Евроконтроль и ИКАО намерены открыть несколько маршрутов для международного гражданского сообщения по Западной Украине и акватории Черного моря, не затрагивающей Крым.

Ранее о запрете на пролет российских воздушных судов в сторону Сирии заявила Болгария.