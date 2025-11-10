Карел Колманн теперь будет работать над квестами "Ведьмак 4".

CD Projekt RED усиливает команду "Ведьмак 4". К студии присоединился Карел Колманн - человек, который отвечал за хардкорный режим и систему преступности в Kingdom Come: Deliverance 2. Теперь он займёт должность старшего дизайнера квестов в The Witcher 4.

Колманн 8 лет проработал в Warhorse Studios, где разрабатывал сложнейшие игровые механики и писал квесты. По данным его профиля в LinkedIn, он создал 11 заданий для Kingdom Come 2, включая все диалоги, катсцены и сценарии.

Вторая часть Kingdom Come всё ещё поддерживается, и до конца года у неё должно выйти DLC Mysteria Ecclesiae.

Впрочем, ждать "Ведьмак 4" придётся ещё долго. Как ранее CD Projekt RED указывала в финансовых отчётах, релиз игры планируется не раньше, чем в 2027 году.

Также недавно Анджей Сапковский выпустил новую книгу во вселенной "Ведьмака" - "Перекрёсток воронов". И, как оказалось, книжка повлияет на новую часть игры.

Кроме того, благодаря "Ведьмак 4" CD Projekt RED стала одной из самых дорогих компаний в Европе. Как сообщает Bloomberg, инвесторы уверены в невероятном успехе проекта.

