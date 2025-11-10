Певица говорит, что сейчас у нее такой проблемы нет.

Украинская певица и блогерша Надя Дорофеева (DOROFEEVA) заявила, что в начале полномасштабной войны боялась писать тексты песен на украинском языке.

В посвященном группе "Океан Эльзы" выпуске "Артиллерии" артистка рассказала, что песни этой группы очень на нее повлияли. Больше всего Дорофеевой нравится песня 2024 года "Відповідь" - она даже писала Святославу Вакарчуку, что они с мужем плакали во время ее прослушивания:

"В 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение, я поняла, что полностью перехожу на украинский, и в своем творчестве также. У меня был дикий страх из-за песен "Океана Эльзы". Я очень боялась писать на украинском, потому что наш украинский слушатель сильно обращает внимание на текст. Лично для меня эти песни поставили такую планку".

По словам артистки, тогда она приняла, что сама не сможет справиться с написанием текстов на украинском, однако теперь этот страх прошел. Дорофеева также призналась, что иногда для вдохновения перечитывает тексты "Океана Эльзы".

Видео дня

Напомним, в документальном фильме об "Океане Эльзы" впервые показали фотографии Святослава Вакарчука с матерью его детей.

Вас также могут заинтересовать новости: