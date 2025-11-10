Вышел первый трейлер.

Популярный стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер сериала "Человек против младенца", который станет продолжением комедии "Человек против пчелы" с Ровеном Аткинсоном в главной роли.

Как сообщает Netflix, в новой истории главный герой Тревор Бингли кардинально меняет свой род деятельности с смотрителя высокотехнологичного поместья до школьного сторожа. Однако, план сделать свою жизнь спокойнее явно не сработал.

Тревору поступает заманчивое предложение заработка - необходимо присмотреть за роскошным лондонским пентхаусом на Рождество. Однако с мужчиной происходит непредсказуемая ситуация, ведь кроме дома он еще вынужден присматривать за младенцем, которого никто не забрал после рождественского представления в школе.

Автором проекта стал сам Ровен Аткинсон, наибольшую известность которому принесла роль Мистера Бина, а также Уилл Дэвис. Актерский состав пополнили Алана Блур и Клодия Блэкли.

Человек против младенца - трейлер

Стоит отметить, что предыдущая часть "Человек против пчелы" имела неплохой успех, получив рейтинг IMDb - 6.7 и 74% положительных отзывов на сайте Rotten Tomatoes.

Премьера рождественского спецвыпуска "Человек против младенца" запланирована на 11 декабря.

