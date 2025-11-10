Мужчины пытались переправиться через реку в Румынию на лодках, с водолазным снаряжением и даже на самодельных плотах из пятилитровых пластиковых бутылок.

Почти через четыре года после полномасштабного российского вторжения Украина столкнулась с двойной проблемой: нехваткой войск и уклонением от военной службы. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что уникальное географическое положение и история Вилково, захудалого рыболовецкого порта на Дунае, сделали его версией Украины в миниатюре, где мужчины призывного возраста практически исчезли.

"Кто остался? Женщины, старики и мужчины, которые стараются не выходить на улицу без необходимости", - сказал 42-летний Иван.

Издание утверждает, что национальная идентичность не так глубоко укоренена в этом регионе, который неоднократно переходил из рук в руки из страны в руки, и военный энтузиазм здесь необычайно низок, хотя многие мужчины ушли воевать.

"Румыния манит, видна прямо за Дунаем, а Молдова совсем рядом, так что побег необычайно заманчив. Многие мужчины выбрали этот путь, но другие погибли, пытаясь это сделать, или были пойманы. Вилково окружено реками, болотами и заграждениями, что делает побег достаточно сложным и опасным, чтобы убедить таких мужчин, как Иван, в том, что им лучше просто прятаться, опасаясь стука в дверь", - сказано в статье.

В отличие от этого, женщины Вилково свободно приезжают и уезжают, и для некоторых перемены стали позитивом, открыв им работу, которая раньше была им недоступна.

Интересно, что в городке вместо улиц проложены каналы - его иногда с изрядной долей щедрости называют "украинской Венецией", - а водные пути патрулируют пограничные катера.

Мужчины пытались переправиться через реку в Румынию на лодках, с водолазным снаряжением и даже на самодельных плотах из пятилитровых пластиковых бутылок. Майор пограничной службы Олег Мукомела сказал, что "даже хорошо подготовленные люди попадали в течение" и были унесены им.

Из Вилково ведёт всего одна дорога, и на ней установлены пограничные блокпосты. Дальше главная магистраль, обеспечивающая доступ к остальной части страны, пересекает Молдову, а затем возвращается в Украину, проходя через пограничные посты. Была ещё одна крупная дорога, ведущая в Одессу, пока российские бомбардировки не повредили мост на ней.

Отмечается, что морякам разрешено покидать Украину для работы на судах, но многие отплыли и не вернулись. Их жёны и дети, оставшиеся на родине, теперь навещают их в соседних странах между морскими походами.

Люди, уклоняющиеся от военной службы, которые могут обойти блокпосты, часто бросают свои машины и пешком идут через леса в Молдову. Преступные сети незаконно вывозят людей из страны, получая за это огромную цену.

Что говорят жители Вилково

Из почти 8000 жителей Вилково, которые жили в начале полномасштабной войны, осталось лишь около 5000, хотя, учитывая, как много людей скрывается, оценить их точное число сложно. Каждый знает кого-то, кто уехал.

"Я очень скучаю по нему", - сказала 55-летняя Галина Силарина о своём друге-моряке, который уехал с началом войны.

Один местный житель, которому почти 60 лет, но который всё ещё подлежит призыву, утверждает, что примерно половина оставшихся мужчин призывного возраста вообще не выходят из дома. Что касается чувства ловушки, он сказал, что важно не зацикливаться на этом.

Отмечается, что из-за отсутствия мужчин женщины занялись традиционно мужскими профессиями, в том числе рыболовством, являющимся основой экономики города. По словам мэра Матвея Иванова, из примерно 700 рыбаков в Вилково осталось всего 70, большинство из которых старше 60 лет.

В мэрии, по словам Иванова, все остальные сотрудники - женщины. Он добавил:

"Я единственный оставшийся мужчина. Сейчас в городе женщины повсюду. Им это нравится, они взяли под контроль все сферы деятельности, и теперь они всем управляют".

Две сестры, Антонина Биловоленко, 67 лет, и Клавдия Москвичева, 63 года, рады стать сотрудницами рыболовной компании, пусть даже это и тяжёлый труд. Они всегда любили рыбалку, но до войны не могли найти работу, поэтому в основном занимались садоводством. Но в условиях дефицита рабочей силы компании стали более открыты к найму женщин. Теперь каждый день они надевают тёплую одежду, готовят сети и отправляются на ловлю рыбы.

Мобилизация в Украине - мнение военного

Командир 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Сергей Третяк считает, что обществе неоднозначное отношение к мобилизации, многие люди не хотят выходить из зоны комфорта и идти воевать.

При этом он не захотел давать оценку того, как сейчас проводится мобилизация в Украине, отметив, что "это пиковая точка, которая не нравится всем".

