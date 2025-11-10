Премьер-министр Польши призвал построить прочные и дружественные отношения с Украиной.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пока геополитическое будущее его страны выглядит оптимистично, но все зависит от того, как закончится война в Украине. Такое заявление он сделал в интервью Gazeta Wyborcza.

"Мы должны сосредоточиться на помощи Украине, потому что если она проиграет войну, ситуация в Польше радикально изменится к худшему. Хотя и здесь я умеренный оптимист. Нет объективных причин, почему Украина должна проиграть", - сказал Туск.

Также премьер-министр Польши призвал построить прочные и дружественные отношения с Украиной. Тем не менее, он подчеркнул, что Варшаве не стоит забывать и о своих интересах.

Кроме того, Туск напомнил об инциденте, который произошел в ночь с 9 на 10 сентября, когда российские дроны нарушили польское воздушное пространство. Он заявил, что это "поворотный момент конфликта", но решение о сбитии беспилотников было сложным.

"Это было непросто, ведь никто не хочет перегнуть палку и нечаянно начать Третью мировую войну", - объяснил польский премьер.

Заявление Туска о возможных территориальных уступках Украины

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных территориальных уступок. Он добавил, что всем стоит давить на Россию.

Премьер Польши подчеркнул, что территориальные уступки никогда не были путем к справедливому и прочному миру. Он отметил, что только давление на Москву поможет завершить войну.

