Часов без света в Украине стало больше: эксперт объяснил, какими будут графики в дальнейшем

По словам Геннадия Рябцева, объем отключений может сократиться до двух очередей, если не будет новых обстрелов.

Из-за массированных российских обстрелов украинской энергосистемы в ближайшие недели, скорее всего, будут сохраняться графики почасовых отключений света объемом до трех очередей в 12 областях. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Наиболее реальный прогноз - почасовые отключения в 12 регионах до 3 очередей... Это сценарий, который сейчас есть", - отметил эксперт, добавив, что в перечень не входят западные области.

Геннадий Рябцев добавил, что в прифронтовых областях света не будет дольше. В частности, возможны и аварийные отключения.

Он отметил, что динамика отключений электроэнергии будет зависеть от дальнейших российских обстрелов. Если не будет новых ударов, объем отключений может сократиться до двух очередей. И наоборот - с новыми ударами света будет становиться меньше.

Эксперт добавил, что определить точный срок завершения работ на атакованных врагом объектах невозможно.

"Даже в "Укрэнерго" не могут сказать продолжительность этих работ, потому что это зависит от многих факторов и прежде всего от того, не прилетит ли снова. Поэтому все эти прогнозы - это не прогнозы, а пророчества", - подчеркнул Рябцев

Говоря о нынешних жестких графиках отключения света, Геннадий Рябцев отметил, что энергетики вынуждены прибегать к таким мерам из-за результативных ударов по электростанциям и подстанциям, которые привели к потере части генерации и ограничили возможности передачи электроэнергии в отдельные регионы Украины.

"К объектам долетело слишком много средств поражения. Защита (от дронов, - УНИАН) сработала, однако не могла бы защитить от такого количества. Не хватило активной защиты, то есть ПВО от баллистических ракет... Отклонять ракеты энергетики не могут", - отметил эксперт.

Эксперт также обратил внимание на медленный ввод в эксплуатацию установок распределенной генерации. По словам Рябцева, было запущено лишь 200 таких установок из 900. Он считает, что правительство должно было бы сделать одним из приоритетов введение их в эксплуатацию вместо того, чтобы все усилия сосредоточивать на "восстановлении крупных объектов".

"Одна из когенерационных установок в Чернигове мощностью 200 мегаватт, которая была готова на 85% не введена в эксплуатацию, потому что Минэнерго не провело конкурс. Заказчик не может оплатить работы, потому что не из чего", - отметил эксперт.

Атаки на энергосистему Украины

С начала осени РФ активизировала атаки на украинскую энергосистему. В ночь на 8 ноября враг массированно атаковал ракетами и дронами энергетические объекты. В результате ударов зафиксированы разрушения, есть пострадавшие, вводились экстренные отключения.

Из-за российских атак на подстанции снизилось производство электроэнергии на двух атомных станциях - Ровенской и Хмельницкой. При этом худшая ситуация со светом, сообщили в Минэнерго, наблюдается на Полтавщине и Харьковщине. Ведь туда сложно передавать необходимый объем электроэнергии из-за повреждения высоковольтных линий.

