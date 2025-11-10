Правило '20-80': правда ли, что нельзя заряжать смартфон до 100% и разряжать в ноль

Это правило применимо не только к мобильному телефону, но и к любому устройству с литий-ионным аккумулятором.

Если у вас смартфон – будь то iPhone или Samsung Galaxy – вы наверняка слышали о правиле зарядки "20-80%". Считается, что поддержание уровня заряда между 20% и 80% помогает сохранить здоровье батареи на дольше. Но так ли это на самом деле? Наука говорит – да.

Причем научные основы правила "20-80" применимы не только к смартфону, но и к любому устройству с литий-ионным аккумулятором. Полная зарядка и полная разрядка АКБ создают нагрузку на его электроды. Доказано, что последние 20% процесса зарядки оказываются наиболее напряженными для аккумулятора.

Современные смартфоны становятся все дороже, и многие хотят, чтобы их аппарат прослужил как можно дольше. Так, базовая модель iPhone 17 стоит порядка 799 долларов, тогда как типичный срок здоровой батареи – около 2-3 года, после чего емкость начинает падает. Таким образом, если вы планируете пользоваться смартфоном не только год-два, а дольше – контроль за зарядом важен, пишет SlashGear.

Как соблюдать правило "20-80"

В iPhone 15 и новее уже есть функция "Оптимизированная зарядка", которая включена по умолчанию. Пользователь может выбрать максимальный предел зарядки (например, 80-90%). Телефон "учится" вашим привычкам и завершает зарядку ближе к моменту, когда вы отключите устройство от питания. И это не маркетинговая фишка – Apple прямо говорит, что цель функции – замедлить химическое старение батареи.

Аналогично, в смартфонах Android можно установить предел уровня заряда в 70-90%, если хочется сохранить как можно больше здоровья аккумулятора. Особенно это удобно, когда вы оставляете телефон заряжаться на ночь.

А если не соблюдать правило?

Согласно исследованию, описанному в статье, ничего катастрофического не произойдет, если вы периодически заряжаете телефон до 100% и разряжаете его до нуля. Главное – не делать это постоянно.

Куда опаснее для батареи – перегрев (например, зарядка на солнце или под подушкой), а также постоянное использование смартфона во время зарядки. Эти факторы влияют на деградацию батареи гораздо сильнее, чем редкое нарушение "20–80".

Если вы хотите максимизировать ресурс устройства – стоит придерживаться этого диапазона или хотя бы включить функцию оптимизированной зарядки.

Если же вы спокойно обновляете смартфон каждые пару лет – можно не переживать. Разница в износе будет минимальной, а лишние хлопоты не оправдают себя.

